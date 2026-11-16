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    H1-Wachstum: Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28

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    Underberg setzt auf frisches Kapital: Eine neue Anleihe soll bis zu 45 Mio. Euro bringen. Zugleich wächst das Auslandsgeschäft gegen den schwachen deutschen Markttrend.

    H1-Wachstum: Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28
    Foto: adobe.stock.com
    • Underberg plant eine neue Anleihe 2026/2032 mit bis zu 45 Mio. Euro Volumen und einer Laufzeit bis 2032; die indikative Verzinsung beträgt 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr.
    • Inhaber der Anleihe 2022/2028 können ihre Papiere vom 17. November bis 1. Dezember 2026 im Verhältnis 1:1 tauschen und erhalten zusätzlich 5 Euro je Schuldverschreibung sowie anteilige Stückzinsen.
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026/27 um 1,2 Prozent auf 68,4 Mio. Euro – trotz eines rückläufigen deutschen Spirituosenmarkts.
    • Für das Gesamtjahr erwartet Underberg einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von 11 bis 12 Mio. Euro.
    • Das Auslandsgeschäft legte beim Absatz um rund 16 Prozent zu; Underberg und Asbach wuchsen international jeweils um etwa 20 Prozent.
    • Die deutsche Marke St. Hubertus erzielte ein Absatzplus von rund 17 Prozent. Zudem übernimmt Underbergs Vertriebsgesellschaft Diversa den Deutschlandvertrieb der Whiskys von Loch Lomond.

    Der Kurs von Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 101,00EUR das entspricht einem Plus von +1,25 % seit der Veröffentlichung.


    Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28

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