H1-Wachstum: Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28
Underberg setzt auf frisches Kapital: Eine neue Anleihe soll bis zu 45 Mio. Euro bringen. Zugleich wächst das Auslandsgeschäft gegen den schwachen deutschen Markttrend.
Foto: adobe.stock.com
- Underberg plant eine neue Anleihe 2026/2032 mit bis zu 45 Mio. Euro Volumen und einer Laufzeit bis 2032; die indikative Verzinsung beträgt 6,00 bis 6,75 Prozent pro Jahr.
- Inhaber der Anleihe 2022/2028 können ihre Papiere vom 17. November bis 1. Dezember 2026 im Verhältnis 1:1 tauschen und erhalten zusätzlich 5 Euro je Schuldverschreibung sowie anteilige Stückzinsen.
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026/27 um 1,2 Prozent auf 68,4 Mio. Euro – trotz eines rückläufigen deutschen Spirituosenmarkts.
- Für das Gesamtjahr erwartet Underberg einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von 11 bis 12 Mio. Euro.
- Das Auslandsgeschäft legte beim Absatz um rund 16 Prozent zu; Underberg und Asbach wuchsen international jeweils um etwa 20 Prozent.
- Die deutsche Marke St. Hubertus erzielte ein Absatzplus von rund 17 Prozent. Zudem übernimmt Underbergs Vertriebsgesellschaft Diversa den Deutschlandvertrieb der Whiskys von Loch Lomond.
Der Kurs von Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+1,14 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 101,00EUR das entspricht einem Plus von +1,25 % seit der Veröffentlichung.
+1,17 %
-5,27 %
-4,99 %
-6,56 %
-9,17 %
-6,47 %
-2,54 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.