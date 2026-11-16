H1-Wachstum: Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 125 0 Kommentare

Underberg setzt auf frisches Kapital: Eine neue Anleihe soll bis zu 45 Mio. Euro bringen. Zugleich wächst das Auslandsgeschäft gegen den schwachen deutschen Markttrend.

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