DAX startet verhalten in die neue Woche – Nvidia bleibt in den Schlagzeilen

Nach der jüngsten Rekordjagd und den anschließenden Gewinnmitnahmen dürfte der Markt zunächst auf der Suche nach einer klaren Richtung bleiben. Die Vorgaben aus Asien fallen wenig ermutigend aus. Schwächere Konjunkturdaten aus China und Japan, neue Spekulationen um die Führung des US-Technologiekonzerns Nvidia und die wieder zunehmenden Zinsängste in den USA sorgen für ein schwieriges Marktumfeld. Anleger müssen damit gleich mehrere Unsicherheitsfaktoren verarbeiten, bevor sie einen erneuten Angriff auf die Marke von 27 000 Punkten wagen dürften.

Besonders die chinesischen Wirtschaftsdaten enttäuschen. Sowohl die Industrieproduktion mit einem Anstieg von 4,8 Prozent als auch die Einzelhandelsumsätze, die im Oktober lediglich um 0,4 Prozent zulegten, blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Zahlen verdeutlichen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiterhin Schwierigkeiten hat, eine nachhaltige Wachstumsdynamik zu entwickeln. Auch aus Japan kommen keine positiven Impulse. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im dritten Quartal, während die Volkswirte zumindest mit einem leichten Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet hatten. Damit fehlen den europäischen Aktienmärkten zum Wochenauftakt wichtige konjunkturelle Rückenwinde aus Asien.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgen unterdessen neue Spekulationen um Nvidia-Chef Jensen Huang. Nach den jüngsten Berichten über seinen Rücktritt steht nun offenbar sogar ein Rücktritt vom Rücktritt im Raum. Huang soll auf Bitten zahlreicher Mitarbeiter und Berater des Technologiekonzerns eine Fortsetzung seiner Tätigkeit in Erwägung ziehen. Bestätigt sind diese Spekulationen bislang nicht. Gerade im Vorfeld der für Dienstag erwarteten Quartalszahlen sorgt die unklare Führungssituation für erhebliche Unruhe.

Über all diesen Entwicklungen schwebt weiterhin das Zinsthema in den USA. Die zuletzt höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben die Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik deutlich gedämpft. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt. Die diplomatischen Bemühungen kommen nur schleppend voran und reichen bislang nicht aus, um die Energiepreise nachhaltig zu senken. Damit wächst die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft und die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen muss.