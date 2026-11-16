Bitcoin wird sich so schnell nicht erholen

Der Bitcoin-Kurs findet weiterhin keinen Halt. Am Montagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei 64.427 US-Dollar und damit 12,78 Prozent niedriger als vor einer Woche. Am Sonntag war Bitcoin zwischenzeitlich sogar auf 62.017 US-Dollar gefallen.

Eine nachhaltige Erholung ist bislang nicht erkennbar. Stattdessen mehren sich die Warnsignale. Am Optionsmarkt sichern sich Anleger verstärkt gegen weitere Kursverluste ab. Gleichzeitig warnt ein Analyst, dass Bitcoin vor einem noch deutlich größeren Einbruch stehen könnte.

900 Millionen US-Dollar gegen Bitcoin

Besonders deutlich zeigt sich der Stimmungswechsel an der Kryptobörse Deribit. Dort ist inzwischen eine Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von 60.000 US-Dollar die größte einzelne Bitcoin-Optionsposition.

Das offene Volumen dieser sogenannten Put-Option beläuft sich auf rund 900 Millionen US-Dollar. Solche Kontrakte gewinnen bei fallenden Kursen an Wert und werden häufig zur Absicherung bestehender Positionen eingesetzt.

Bis vor wenigen Tagen dominierte noch eine Kaufoption auf einen Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar. Deren offenes Volumen liegt inzwischen bei rund 867 Millionen US-Dollar.

Allerdings bedeutet der Wechsel nicht zwangsläufig, dass Anleger plötzlich 900 Millionen US-Dollar auf einen Kurssturz gesetzt haben. Ein Großteil dieser Positionen wurde bereits über Monate aufgebaut. Entscheidend ist vielmehr, dass Händler zuletzt ihre Wetten auf steigende Kurse reduzierten.

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Analyst warnt vor weiteren 40 Prozent Verlust

Noch alarmierender fällt die Einschätzung von John Roque aus. Der Analyst von 22V Research sieht im Bitcoin-Chart eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Dabei handelt es sich um ein Chartmuster, das häufig als Warnsignal für eine längerfristige Trendwende gilt. Bitcoin könnte nach Roques Einschätzung kurz davorstehen, die Formation abzuschließen.

Besonders kritisch ist dabei die Marke von 60.000 US-Dollar. Sollte Bitcoin diese nachhaltig unterschreiten, ergibt sich aus dem Chartmuster ein mögliches Kursziel von nur noch 38.000 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs entspräche das einem weiteren Verlust von 41 Prozent.

Auch Matt Maley, Chefmarktstratege von Miller Tabak, warnt vor einem solchen Szenario. Bitcoin habe sich deutlich unter seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt bewegt. Ein nachhaltiger Rückgang unter 60.000 US-Dollar würde das ohnehin angeschlagene Chartbild weiter verschlechtern.

Einschätzung: Die Marke von 60.000 US-Dollar dürfte in den kommenden Tagen entscheidend werden. Fällt Bitcoin darunter, könnten weitere Verkäufe folgen und das von 22V Research beschriebene Szenario wahrscheinlicher machen. Derzeit gibt es hingegen kaum Anzeichen für eine gegenteilige Entwicklung. Solange Käufer nicht dauerhaft zurückkehren und Bitcoin wichtige Kursmarken zurückerobert, bleibt das Risiko weiterer Verluste hoch.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 64.731USD auf CryptoCompare Index (16. November 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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