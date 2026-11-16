🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin wird sich so schnell nicht erholen

    Es wird noch schlimmer

    1681 Aufrufe 1681 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin fällt zeitweise auf knapp 62.000 US-Dollar. Während Händler auf weitere Verluste setzen, warnt auch ein Analyst vor 40 Prozent Kursverlust.

    Für Sie zusammengefasst
    Es wird noch schlimmer - Bitcoin wird sich so schnell nicht erholen
    Foto: Andreas Franke - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs findet weiterhin keinen Halt. Am Montagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei 64.427 US-Dollar und damit 12,78 Prozent niedriger als vor einer Woche. Am Sonntag war Bitcoin zwischenzeitlich sogar auf 62.017 US-Dollar gefallen.

    Bitcoin

    -1,58 %
    -13,82 %
    -20,97 %
    +2,51 %
    -32,59 %
    +63,62 %
    Bitcoin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Eine nachhaltige Erholung ist bislang nicht erkennbar. Stattdessen mehren sich die Warnsignale. Am Optionsmarkt sichern sich Anleger verstärkt gegen weitere Kursverluste ab. Gleichzeitig warnt ein Analyst, dass Bitcoin vor einem noch deutlich größeren Einbruch stehen könnte.

    900 Millionen US-Dollar gegen Bitcoin

    Besonders deutlich zeigt sich der Stimmungswechsel an der Kryptobörse Deribit. Dort ist inzwischen eine Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von 60.000 US-Dollar die größte einzelne Bitcoin-Optionsposition.

    Das offene Volumen dieser sogenannten Put-Option beläuft sich auf rund 900 Millionen US-Dollar. Solche Kontrakte gewinnen bei fallenden Kursen an Wert und werden häufig zur Absicherung bestehender Positionen eingesetzt.

    Bis vor wenigen Tagen dominierte noch eine Kaufoption auf einen Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar. Deren offenes Volumen liegt inzwischen bei rund 867 Millionen US-Dollar.

    Allerdings bedeutet der Wechsel nicht zwangsläufig, dass Anleger plötzlich 900 Millionen US-Dollar auf einen Kurssturz gesetzt haben. Ein Großteil dieser Positionen wurde bereits über Monate aufgebaut. Entscheidend ist vielmehr, dass Händler zuletzt ihre Wetten auf steigende Kurse reduzierten.

    Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichernEröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

     

    Analyst warnt vor weiteren 40 Prozent Verlust

    Noch alarmierender fällt die Einschätzung von John Roque aus. Der Analyst von 22V Research sieht im Bitcoin-Chart eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

    Dabei handelt es sich um ein Chartmuster, das häufig als Warnsignal für eine längerfristige Trendwende gilt. Bitcoin könnte nach Roques Einschätzung kurz davorstehen, die Formation abzuschließen.

    Besonders kritisch ist dabei die Marke von 60.000 US-Dollar. Sollte Bitcoin diese nachhaltig unterschreiten, ergibt sich aus dem Chartmuster ein mögliches Kursziel von nur noch 38.000 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs entspräche das einem weiteren Verlust von 41 Prozent.

    Auch Matt Maley, Chefmarktstratege von Miller Tabak, warnt vor einem solchen Szenario. Bitcoin habe sich deutlich unter seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt bewegt. Ein nachhaltiger Rückgang unter 60.000 US-Dollar würde das ohnehin angeschlagene Chartbild weiter verschlechtern.

    Einschätzung: Die Marke von 60.000 US-Dollar dürfte in den kommenden Tagen entscheidend werden. Fällt Bitcoin darunter, könnten weitere Verkäufe folgen und das von 22V Research beschriebene Szenario wahrscheinlicher machen. Derzeit gibt es hingegen kaum Anzeichen für eine gegenteilige Entwicklung. Solange Käufer nicht dauerhaft zurückkehren und Bitcoin wichtige Kursmarken zurückerobert, bleibt das Risiko weiterer Verluste hoch.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 64.731USD auf CryptoCompare Index (16. November 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurPascal Grunow
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Es wird noch schlimmer Bitcoin wird sich so schnell nicht erholen Bitcoin fällt zeitweise auf knapp 62.000 US-Dollar. Während Händler auf weitere Verluste setzen, warnt auch ein Analyst vor 40 Prozent Kursverlust.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     