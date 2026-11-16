Sell-Off macht den Titel wieder attraktiver!

Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November 2026, ausgelöst durch Berichte über mehrere Affären – darunter eine mit sicherheitspolitischer Brisanz – stellt für den Konzern eine tiefgreifende wirtschaftliche Zäsur dar. Kurzfristig führt dies zu erheblichen Bewertungsabschlägen, langfristig bleiben jedoch die technologischen Grundlagen intakt. Während der Markt das plötzliche Führungsvakuum und die politischen Risiken sofort negativ bewertet, stützt die starke technologische Marktposition weiterhin das operative Geschäft. Das eigentliche Kapital von Nvidia bildet das Entwicklerteam, das die Chip-Architektur sowie die Software vorantreibt. Ein anhaltendes Führungschaos stellt das größte Risiko dar, da Konkurrenten wie AMD diese Schwächephase zur Abwerbung von Fachkräften nutzen könnten. Aufgrund der Verstrickung einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und Berichten über umgangene US-Exportkontrollen im Wert von mehreren Milliarden Dollar drohen Nvidia nun strengere Auflagen sowie Ermittlungen durch US-Behörden.

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die großen Tech-Konzerne ihre Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren trotz des Personalwechsels fortsetzen werden. Solange Nvidia technologisch führend bleibt, sind die Auftragsbücher vorerst gut gefüllt. Allerdings wird den Anlegern zunehmend bewusst, dass die Konkurrenz aus China langfristig die Margen bedrohen könnte. Mittlerweile notiert die Aktie von Nvidia knapp 34 Prozent unter dem Allzeithoch von 243,37 US-Dollar. Seit Anfang August 2025 verzeichnet der Aktienkurs nur geringe Zuwächse, da die durchweg spektakuläre fundamentale Entwicklung bereits von den Marktteilnehmern antizipiert wurde. Auf kürzeren Zeithorizonten hat die Nvidia-Aktie einen Kursrückgang (Sell-off) gezeigt, der den Kurs bis zur Unterstützung bei 153,13 US-Dollar führte. An dieser Marke stoppte der Abverkauf, und der Kurs erholte sich bis auf 162,85 US-Dollar. Dabei wurde der Widerstand bei 164,44 US-Dollar getestet. Eine Überwindung dieses Niveaus könnte eine signifikante Kurserholung einleiten. Ein weiterer Hinweis könnte die morgige Veröffentlichung der Quartalszahlen liefern. Sollten die Bären erneut die Oberhand gewinnen und die wichtige Unterstützung unterschreiten, könnte der Kurs auf rund 140,47 US-Dollar fallen. Fundamental betrachtet erscheint die Aktie derzeit günstig. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026/27 liegt inzwischen bei 10,88. Auch bei leichten Gewinneinbußen bleibt das KGV attraktiv.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nvidia-Aktie für das Geschäftsjahr 2026/27 liegt aktuell bei nur 10,88. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MM3RWD) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der NVIDIA Corporation in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,45 profitieren. Das Ziel sei bei 193,86 US-Dollar angenommen (7,05 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 136,35 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,84 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM3RWD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,23 – 4,24 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 116,08 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation KO-Schwelle: 116,08 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,05 Euro Hebel: 3,45 Kurschance: + 66 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Tradings Update: Rheinmetall AG Die am 7. September 2026 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN MN9G4T auf eine fallende Aktie der Rheinmetall AG zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 13. November 2026 zum Geldkurs von 5,62 Euro und lag mit 93 Prozent über dem Einstiegskurs. Weil es Fortschritte bei den Friedensverhandlungen in der Ukraine gibt, ist es an der Zeit, die Gewinne mitzunehmen und die Position zu schließen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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