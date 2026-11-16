Infineon Memory Express-Zertifikat mit 50% Sicherheitspuffer

Für Anleger, die nun eine Investition in die Infineon-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren wollen, könnte die Anschaffung eines von der LBBW emittierten Memory Express-Zertifikates durchaus interessant sein.

11% Zinsen und 50% Schutz

Der Infineon-Schlusskurs vom 1.12.26 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 50 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Die für jede Berechnungsperiode in Aussicht stehende Bonuszahlung beträgt 11 Prozent. Notiert die Aktie an einem der ab dem zweiten Laufzeitjahr im Jahresabstand angebrachten Beobachtungstage, erstmals am 18.2.28, oberhalb des Tilgungslevels von 100 Prozent des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. An den danach im Jahresabstand folgenden Beobachtungstagen reduzieren sich die Tilgungslevel im Sinne der Anleger um jeweils 5 Prozent.

Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere und dem vorzeitigen Rückzahlungslevel, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachgereicht, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet.

Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (20.2.32) oberhalb der Barriere auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro und der anstehenden Bonuszahlung zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 1.12.26 festgestellten Anzahl von Infineon-Aktie getilgt, wobei der Gegenwert von Bruchstückanteile ausbezahlt werden.

Die LBBW-Infineon Memory Express-Zertifikat, ISIN: DE000LB7ADW6, maximale Laufzeit bis 27.2.32, kann noch bis 1.12.26 mit 1.000 Euro gezeichnet plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Memory Express-Zertifikat ermöglicht Anlegern – sofern es nicht vorzeitig zurückbezahlt wird – bei bis zu 50-prozentigen Kursrückgängen der Infineon-Aktie eine Renditechance von 11 Prozent pro Beobachtungsperiode.