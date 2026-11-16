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    Strive Registered (A) sackt ab - 21,57 % Verlust auf Monatssicht

    Aktie im Fokus

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strive Registered (A) bricht um 6,29 % ein und verliert damit deutlich stärker als der wO USA All Ind. 500.

    Aktie im Fokus - Strive Registered (A) sackt ab - 21,57 % Verlust auf Monatssicht
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,51 % dreht Strive Registered (A) deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht.

    Strive Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Strive Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +68,48 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,57 %.

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    Während Strive Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %.

    Strive Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,70 %
    1 Monat -21,57 %
    3 Monate +68,48 %
    Stand: 16.11.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Strive Registered (A) Aktie

    Es gibt 118 Mio. Strive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Mrd.EUR € wert.

    Strive Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Strive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Strive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Strive Registered (A)

    -7,95 %
    -3,98 %
    -23,10 %
    +68,30 %
    +25,14 %
    ISIN:US8629453007WKN:A41U5B
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