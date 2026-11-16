Strive Registered (A) sackt ab - 21,57 % Verlust auf Monatssicht

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Strive Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +68,48 % bestehen.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,51 % dreht Strive Registered (A) deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,57 %.

Während Strive Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %.

Strive Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,70 % 1 Monat -21,57 % 3 Monate +68,48 %

Informationen zur Strive Registered (A) Aktie

Stand: 16.11.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 118 Mio. Strive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Mrd.EUR € wert.

Strive Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Strive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Strive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.