KI-Hammer bei Uniper: Aus alten Kraftwerken wird ein Milliardengeschäft

Der staatliche Energiekonzern Uniper will sich ein Stück vom milliardenschweren KI-Geschäft sichern. Auf seinem Kapitalmarkttag in London kündigte das Unternehmen am Montag steigende Gewinne und Investitionen von rund sechs Milliarden Euro bis Anfang der 2030er-Jahre an. Eine Schlüsselrolle sollen ausgerechnet ehemalige Kraftwerksstandorte spielen.

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700 Megawatt für den KI-Boom

Uniper will vom rasant steigenden Strombedarf großer Rechenzentren profitieren. Dafür hat der Konzern zehn potenzielle Standorte in Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden identifiziert. Besonders wertvoll sind deren bestehende Anschlüsse an die Stromnetze.

Für mögliche Projekte hat sich Uniper bereits Netzkapazitäten von rund 700 Megawatt gesichert. Nach Informationen der Financial Times steht das Unternehmen kurz vor einer ersten Vereinbarung über den Verkauf oder die Verpachtung eines stillgelegten Kraftwerksstandorts. Für zwei weitere Standorte laufen fortgeschrittene Gespräche.

Das Geschäftsmodell könnte lukrativ werden: Statt selbst Milliarden in Rechenzentren zu stecken, kann Uniper geeignete Grundstücke verkaufen oder verpachten. Alternativ sind langfristige Stromlieferverträge mit großen Cloud-Anbietern wie Microsoft, Amazon oder Google denkbar.

Analysten schätzen den möglichen Wert der bereits gesicherten Netzkapazitäten laut Financial Times auf rund 700 Millionen Euro. Dabei handelt es sich allerdings noch nicht um realisierte Einnahmen.

Gewinne sollen 2027 weiter steigen

Parallel zum Einstieg in das KI-Geschäft rechnet Uniper mit einer Verbesserung seiner operativen Ergebnisse. Für 2027 stellt der Konzern ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro in Aussicht. Für das laufende Jahr liegt die Prognose bei 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro.

Auch der bereinigte Nettogewinn soll zulegen. Das Management erwartet für 2027 zwischen 550 und 750 Millionen Euro, nachdem für 2026 bislang 550 bis 650 Millionen Euro angepeilt werden.

Bereits in den ersten neun Monaten 2026 hatte Uniper deutlich bessere Geschäfte gemacht. Das bereinigte EBITDA kletterte von 641 Millionen auf 1,02 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn sprang von 268 Millionen auf 579 Millionen Euro.

Bund bereitet Milliardenverkauf vor

Die neuen Wachstumspläne kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der Bund will seine Beteiligung an Uniper reduzieren und prüft dafür sowohl einen Verkauf an Investoren als auch einen erneuten Börsengang.

Nach Reuters-Informationen haben unter anderem ein Konsortium aus Brookfield und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB sowie der norwegische Energiekonzern Equinor die nächste Runde im Verkaufsprozess erreicht. Die mögliche Bewertung des Konzerns könnte einschließlich seiner Netto-Cashposition bei bis zu 14 Milliarden Euro liegen.

Damit erhält die KI-Strategie zusätzliche Bedeutung. Bestehende Kraftwerksflächen und gesicherte Stromnetzanschlüsse könnten sich zu wertvollen Vermögenswerten entwickeln und die Attraktivität von Uniper für potenzielle Käufer erhöhen.

Fazit: Uniper könnte zum heimlichen Gewinner des KI-Booms werden

Uniper könnte gleich doppelt profitieren: vom steigenden Strombedarf der KI-Rechenzentren und von der Vermarktung wertvoller Kraftwerksstandorte. Die gesicherten Netzkapazitäten eröffnen zusätzliches Milliardenpotenzial, während die Gewinne bereits anziehen. Für den Bund kommt das zur richtigen Zeit: Die neue KI-Strategie könnte die Bewertung des Konzerns beim geplanten Verkauf deutlich steigern. Allerdings muss Uniper erst noch beweisen, dass sich die ambitionierten Pläne tatsächlich in profitable Geschäfte verwandeln lassen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uniper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 43,65EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Uniper ? Uniper -1,26 % Aktie 16 Aufrufe heute Muckelius 06.11.26, 15:41

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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