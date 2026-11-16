Siemens nach den Zahlen: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

Wegen den über den Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen und dem durchwegs positiven Ausblick bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 345 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 291,70 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) trat nach ihrem beim Jahrestief im Frühjahr 2026 bei 198 Euro gestarteten Kursanstieg bis zum Jahreshoch vom 28.8.26 auf 291,70 Euro in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne von 255 bis 280 Euro ein. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal näherte sich der Aktienkurs am 12.11.26 kurzfristig mit 291,45 Euro sogar dem Jahreshoch an, gab danach aber wieder auf sein aktuelles Niveau bei 274,90 Euro nach.

Call-Optionsschein mit Strike bei 280 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 280 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000PJ91B19, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 274,90 Euro mit 1,68 – 1,69 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 291,70 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,42 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 259,486 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 259,486 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB93BK9, wurde beim Siemens-Kurs von 274,90 Euro mit 1,66 – 1,68 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 291,70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,22 Euro (+92 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 248,943 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 248,943 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN8LE55, wurde beim Siemens-Kurs von 274,90 Euro mit 2,72 – 2,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 291,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,27 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.