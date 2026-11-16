Börsenstart Europa - 16.11. - FTSE Athex 20 stark +0,90 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:26) bei 30.702,54 PKT und fällt um -0,13 %. Top-Werte: HENSOLDT +3,04 %, CTS Eventim +2,43 %, RENK Group +2,16 % Flop-Werte: Salzgitter -2,27 %, IONOS Group -1,73 %, AIXTRON -1,72 %

Der DAX steht aktuell (09:59:02) bei 26.776,79 PKT und fällt um -0,13 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,81 %, Deutsche Telekom +1,72 %, Heidelberg Materials +1,68 % Flop-Werte: Infineon Technologies -1,53 %, Symrise -1,40 %, Siemens -1,09 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.081,61 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +5,53 %, HENSOLDT +3,04 %, Deutsche Telekom +1,72 %

Flop-Werte: IONOS Group -1,73 %, AIXTRON -1,72 %, Infineon Technologies -1,54 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:14) bei 6.386,39 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,81 %, Deutsche Telekom +1,72 %, Hermes International +1,57 %

Flop-Werte: ASML Holding -1,90 %, Infineon Technologies -1,54 %, Siemens -1,09 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.654,05 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +0,94 %, STRABAG +0,56 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,32 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,18 %, Lenzing -2,32 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:36) bei 15.198,75 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Holcim +1,81 %, CIE Financiere Richemont +1,79 %, Lonza Group +1,17 %

Flop-Werte: Geberit -1,36 %, Amrize -0,58 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.345,11 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Telia Company +1,35 %, Getinge (B) +1,09 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,92 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,07 %, Sandvik -0,46 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.760,00 PKT und steigt um +0,90 %.

Top-Werte: Viohalco +2,72 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,78 %, Coca-Cola HBC +1,68 %

Flop-Werte: Jumbo -3,79 %, Allwyn -1,09 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,49 %