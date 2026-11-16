Anthropic: Diese neue KI-Aktie könnte wichtiger werden als Nvidia

Anthropic greift nach der Hauptrolle im KI-Boom. Der geplante Börsengang könnte zeigen, ob die Milliarden für Chips und Rechenzentren mit KI-Anwendungen tatsächlich Geld einbringen. CFRA-Analyst Angelo Zino hält den Konzern für einen möglichen Gradmesser der gesamten Branche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Laut Bloomberg wollen Anthropic und einige Anteilseigner mit dem IPO und einer separaten Privatplatzierung bis zu 90,4 Milliarden US-Dollar einnehmen. Davon entfallen 26 Milliarden auf die Privatplatzierung. Angestrebt wird eine vollständig verwässerte Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar.

Die Nachfrage liegt Insidern zufolge bei fast dem Siebenfachen des Aktienangebots. Anthropic wollte sich dazu nicht äußern.

Kleinanleger können die Aktie noch bis zum 18. November 2026, bis spätestens 16:00 Uhr deutscher Zeit (je nach Broker), zeichnen. Voraussichtlich findet am 19. November der erste Handelstag an der Nasdaq statt.

Was macht die Aktie?

Die Aktie wird noch nicht regulär an der Börse gehandelt. Der Ansturm betrifft bislang die Zeichnung vor dem Debüt.

Bei stabiler Bewertung könnte Anthropic laut Bloomberg Intelligence schon etwa drei Wochen nach dem Debüt in den Nasdaq 100 aufrücken.

81 Milliarden Umsatz – hochgerechnet

Zum 31. Oktober 2026 lag der auf ein Jahr hochgerechnete Umsatz bei 81 Milliarden US-Dollar – zehn Milliarden mehr als Ende September. Das ist kein bereits erzielter Jahresumsatz. Mehr als 11.900 Kunden gaben in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 100.000 US-Dollar aus, 250 mindestens zehn Millionen. Langfristig strebt das Management eine bereinigte operative Marge von mehr als 35 Prozent an.

900,9 Milliarden an Verpflichtungen

Für Rechenleistung und Infrastruktur hat sich Anthropic bis 2045 zu Ausgaben von 900,9 Milliarden US-Dollar verpflichtet. Rund 71 Milliarden werden bis Ende September 2027 fällig. Goldman-Sachs-Analysten erwarten erst 2030 einen positiven freien Cashflow auf Jahresbasis.

Bloomberg Intelligence warnt: Härterer Preiswettbewerb könnte die Margen unter Druck setzen und es erschweren, genug Geschäft für die hohen Infrastrukturverpflichtungen zu gewinnen.

Fazit



Anthropic könnte zur Schlüsselaktie des KI-Booms werden. Das rasante Umsatzwachstum und die starke Nachfrage nach dem Börsengang zeigen das Potenzial. Doch bei einer angestrebten Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar und gewaltigen Infrastrukturverpflichtungen bleibt wenig Raum für Enttäuschungen. Für Anleger wird entscheidend, ob der Konzern sein Wachstum in ausreichend hohe Mittelzuflüsse verwandeln kann, um diese Verpflichtungen zu stemmen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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