MS Industrie: Freiwilliger Q3-Bericht 2026 veröffentlicht
Mehr Gewinn, neue Märkte und ein Zukauf: MS XTEC legt 2026 zu. Ein starkes drittes Quartal und neue Aufträge für Komponenten von KI-Rechenzentren sorgen für Rückenwind.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz auf 116,8 Mio. Euro (Vorjahr: 111,3 Mio. Euro); das EBITDA erhöhte sich um 61 % auf 8,7 Mio. Euro und das EBIT auf 3,8 Mio. Euro.
- Das Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich von minus 2,3 Mio. auf plus 0,9 Mio. Euro.
- Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 13,9 % auf 41,1 Mio. Euro; das EBITDA stieg von 1,2 Mio. auf 3,5 Mio. Euro.
- Der Auftragsbestand von MS XTEC nahm binnen Jahresfrist um 10 % auf 82,8 Mio. Euro zu. Die US-Nachfrage wächst; der Markt trägt rund 10 % zum Konzernumsatz bei.
- MS XTEC gewann Aufträge in neuen Branchen, darunter für Komponenten von Großmotoren für KI-Rechenzentren und im Defence-Bereich. Zudem erwarb das Unternehmen 51 % am serbischen Präzisionsfertiger IDAS; die Konsolidierung startet im Oktober 2026.
- Die Prognose für 2026 bleibt bestehen: rund 155 Mio. Euro Umsatz, deutlich höhere operative Ergebnisse und ein positives Konzernergebnis. Ab 2027 erwartet die Gruppe jährlich mehr als 165 Mio. Euro Umsatz.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+4,58 %
-1,53 %
-5,15 %
+1,57 %
-8,51 %
-25,43 %
-23,89 %
-44,64 %
-79,00 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.