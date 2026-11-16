Tesla startet Cybercab-Verkauf: Das steckt hinter dem 299-Dollar-Hammer

Tesla macht den nächsten Schritt in Richtung autonomer Mobilität. Der Elektroautobauer von Elon Musk nimmt erstmals Bestellungen für sein selbstfahrendes Cybercab von Privatkunden entgegen. Das Fahrzeug kommt vollständig ohne Lenkrad, Pedale und Außenspiegel aus. Der Einstiegspreis liegt bei 29.990 US-Dollar. Doch wer sich das futuristische Robotaxi in die Garage stellen will, muss einige Einschränkungen akzeptieren.

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29.990 US-Dollar – und 299 US-Dollar jeden Monat

Wie Tesla am Freitag auf seiner Plattform X mitteilte, können zunächst nur ausgewählte Kunden das zweisitzige Cybercab bestellen. Die ersten Auslieferungen sind bereits für Dezember 2026 in Texas vorgesehen. Für eine Reservierung verlangt Tesla eine nicht erstattungsfähige Anzahlung von 1.000 US-Dollar.

Allerdings kommt zum Kaufpreis eine verpflichtende monatliche Gebühr von 299 US-Dollar hinzu. Das sogenannte "Autonomy Subscription" ist notwendig, damit sich das Fahrzeug überhaupt bewegen kann. Ohne aktives Abonnement bleibt das Cybercab stehen.

Damit entstehen allein für die Software jährlich Kosten von 3.588 US-Dollar. Über fünf Jahre summieren sich Kaufpreis und Abonnement auf rund 47.600 US-Dollar – Versicherungen, Steuern und Ladekosten noch nicht eingerechnet.

Der Haken: Das Cybercab darf nicht überall fahren

Noch gravierender sind die geografischen Einschränkungen. Privatkunden dürfen ihr Cybercab zunächst ausschließlich in Gebieten einsetzen, in denen Tesla bereits seinen Robotaxi-Dienst anbietet. Dazu gehören begrenzte Bereiche mehrerer Städte in Texas und Florida. Außerdem dürfen Käufer ihr Fahrzeug vorerst nicht als kommerzielles Robotaxi einsetzen und damit Geld verdienen. Eine Öffnung für Teslas Fahrdienstnetzwerk könnte frühestens 2027 folgen.

Auch regulatorisch bleiben Fragen offen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA untersucht, ob ein Fahrzeug ohne Lenkrad und Bremspedal die geltenden Sicherheitsvorschriften erfüllt. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus. Interessant: Selbst Elon Musk bezeichnete die monatliche Abonnementgebühr inzwischen als zu hoch. Seiner Ansicht nach sollte sie perspektivisch eher bei rund 115 US-Dollar liegen.

Tesla setzt alles auf autonomes Fahren

Für Tesla ist der Verkaufsstart strategisch bedeutsam. Der Konzern will sich zunehmend vom klassischen Elektroautohersteller zum Anbieter autonomer Mobilitätsdienste entwickeln.

Das Cybercab könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Während Tesla bisher vor allem Fahrzeuge verkauft, eröffnet die verpflichtende Softwaregebühr eine zusätzliche wiederkehrende Einnahmequelle.

Zudem will Tesla Produktionskapazitäten auf das Cybercab verlagern. Medienberichten zufolge soll dafür die Fertigung des bislang enttäuschenden Cybertrucks im kommenden Jahr auslaufen.

Fazit: Riesige Chance, aber hohe Risiken

Für Tesla-Aktionäre ist der Verkaufsstart ein wichtiger Meilenstein. Erstmals wird das Cybercab auch Privatkunden angeboten und könnte langfristig ein neues Milliardengeschäft ermöglichen. Besonders attraktiv sind die regelmäßigen Softwareeinnahmen. Allerdings ist der Verkaufsstart zunächst stark begrenzt. Entscheidend wird sein, ob Tesla die regulatorischen Hürden überwindet und seine autonome Technologie auch außerhalb kleiner Testgebiete zuverlässig einsetzen kann. Erst dann könnte das Cybercab zu einem echten Wachstumstreiber für die Tesla-Aktie werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 349,7EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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