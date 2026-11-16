164.000.000.000 Euro an Aufträgen: Und Siemens Energy wird immer profitabler
Starke Aussichten
Berenberg hält nach den Quartalszahlen an der Kaufempfehlung für Siemens Energy fest und sieht die Aktie bei 205 Euro. Ein Rekordauftragsbestand und ein boomendes Servicegeschäft sollen die Margen kräftig treiben.
- Berenberg bestätigt Kaufempfehlung und 205 Euro
- Rekordauftragsbestand stützt höhere Margenziele
- Servicegeschäft und Rückkäufe stärken Perspektive
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Siemens Energy hat mit den am 11. November vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal bei Berenberg Eindruck hinterlassen. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung samt Kursziel von 205 Euro. Gemessen am Xetra-Schlusskurs vom 13. November von 131,28 Euro ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von gut 56 Prozent.
Margenziel über den Erwartungen
Im Geschäftsjahr 2026 kam der Konzern auf eine Gewinnmarge von 12,4 Prozent. Für 2027 peilt das Management 14 bis 16 Prozent an und damit ein Jahr früher als noch beim Kapitalmarkttag im Vorjahr angekündigt. Bis 2030 sollen es 20 bis 22 Prozent werden, mehr als der Markt bislang auf dem Zettel hatte. Der Umsatz soll dann über 70 Milliarden Euro liegen.
Rückhalt gibt ein Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro, der rund 85 Prozent der Erlöse für 2027 schon abdeckt. Laut Finanzchef liegt die Margenausweitung vor allem in eigener Hand, etwa durch bereits gut bepreiste Aufträge und effizientere Abläufe. Weitere Preiserhöhungen seien dafür nicht nötig.
Gasturbinen bleiben gefragt
Zwar fielen die Gasturbinen-Bestellungen im vierten Quartal mit 2 Gigawatt schwächer aus als im Vorquartal, Berenberg sieht darin aber nur eine Frage des Timings. Reservierungen über 39 Gigawatt sollen 2027 in feste Aufträge münden. Insgesamt summieren sich die Zusagen auf 104 Gigawatt, davon 65 Gigawatt verbindlich. Rechenzentren stehen für weniger als zehn Prozent des Auftragsbestands.
Noch mehr Fantasie steckt im Servicegeschäft. Zwischen 2024 und 2030 wächst die Flotte um mehr als 250 Gigawatt, was rund 100 Milliarden Euro zusätzlichen Serviceumsatz verspricht. Die Serviceerlöse der Gassparte könnten sich bis 2030 mehr als verdoppeln.
Auch Aktionäre sollen davon profitieren. Siemens Energy rechnet bis 2030 mit 55 Milliarden Euro freiem Cashflow. Etwa 45 Prozent des verfügbaren Kapitals sind für Ausschüttungen vorgesehen, darunter ein neues Rückkaufprogramm über 9 Milliarden Euro zusätzlich zum laufenden über 6 Milliarden Euro.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 130,0EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"