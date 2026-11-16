Banken unter Druck: KI-Bots könnten Kreditkarten verdrängen

Besonders bemerkenswert: Verbraucher müssen künftig möglicherweise weder selbst nach Produkten suchen noch den Kauf abschließen. KI-Agenten könnten diese Aufgaben vollständig übernehmen.

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Arbeitswelt, sondern zunehmend auch den Zahlungsverkehr. Neue KI-Assistenten wie Metas Muse können bereits selbstständig Produkte auswählen und im Auftrag ihrer Nutzer mit Kreditkarten bezahlen. Damit beginnt ein Machtkampf um die Zukunft des weltweiten Zahlungsverkehrs. Banken, Kreditkartenanbieter und Technologiekonzerne kämpfen um die Kontrolle eines potenziell milliardenschweren Marktes.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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JPMorgan blockiert – Stripe wittert Milliardenchance

Die Reaktionen der Finanzbranche fallen höchst unterschiedlich aus. Die US-Großbank JPMorgan Chase, einer der weltweit bedeutendsten Kreditkartenanbieter, begegnet der Entwicklung mit großer Skepsis.

Nach Informationen des Wall Street Journal blockiert die Bank KI-Agenten, wenn Kunden ihre Kreditkartendaten direkt an diese weitergeben. Auch bei alternativen Zahlungstechnologien von Wettbewerbern zeigt sich JPMorgan zurückhaltend.

Andere Banken sind bereits offener. Kreditkarten von Bank of America, Capital One und Citigroup werden für entsprechend autorisierte Einkäufe durch KI-Agenten genutzt.

Der Zahlungsdienstleister Stripe wiederum versucht, sich frühzeitig eine Schlüsselposition im neuen Markt zu sichern. Dafür setzt das Unternehmen auf seine digitale Geldbörse Link mit mehr als 300 Millionen Nutzern.

Visa und Mastercard entwickeln neue Bezahlsysteme

Eine entscheidende Rolle könnten künftig Visa und Mastercard spielen. Beide Kreditkartenkonzerne arbeiten an speziellen Technologien für automatisierte Zahlungen.

Sogenannte Agenten-Token ermöglichen es KI-Systemen, Einkäufe durchzuführen, ohne die eigentlichen Kreditkartennummern offenzulegen. Gleichzeitig können Informationen über Kaufberechtigungen, Ausgabenlimits und die Identität des KI-Agenten übertragen werden.

Visa hat mit „Intelligent Commerce“ bereits eine eigene Plattform für KI-gestützte Zahlungen entwickelt. Mastercard verfolgt mit „Agent Pay“ und „Agent Connect“ ähnliche Ziele.

Für beide Unternehmen eröffnet sich damit ein neues Geschäftsfeld. Allerdings könnte der Wettbewerb um die technische Kontrolle des Zahlungsverkehrs auch die bestehenden Gebührenmodelle verändern.

Händler schlagen Alarm – Amazon und United Airlines ziehen Grenzen

Während Zahlungsdienstleister neue Umsatzmöglichkeiten sehen, wächst bei Händlern die Skepsis.

So können automatisierte Einkäufe höhere Gebühren verursachen. Stripe nutzt bei bestimmten Transaktionen virtuelle Einmalkarten. Diese werden teilweise wie Geschäftskreditkarten behandelt, für die höhere Gebühren anfallen können.

Hinzu kommen Risiken durch betrügerische Online-Shops, fehlerhafte Käufe und komplizierte Rückerstattungen. Auch die rechtliche Haftung ist umstritten: Wer bezahlt, wenn ein KI-Agent einen unerwünschten Kauf tätigt?

Einige Unternehmen ziehen deshalb bereits Konsequenzen. Amazon hat Metas Einkaufsassistenten Muse blockiert. Auch United Airlines untersagt externen KI-Agenten den Zugriff auf ihre Buchungssysteme.

Walmart verfolgt dagegen einen offeneren Ansatz und ermöglicht Kunden, KI-Agenten ausdrücklich zum Einkaufen zu autorisieren.

US-Bankenaufsicht warnt vor neuen Risiken

Inzwischen beschäftigt die Entwicklung auch die amerikanischen Aufsichtsbehörden.

Die Bankenaufsicht OCC veröffentlichte Anfang November einen neuen Prüfrahmen für den Einsatz fortgeschrittener KI im Bankensektor. Besonders autonome Zahlungsagenten gelten wegen ihrer Fähigkeit, eigenständig Transaktionen auszuführen, als risikoreich.

Banken müssen deshalb stärker darauf achten, welche Entscheidungen KI-Systeme treffen dürfen und wie Betrug, Datenmissbrauch oder unautorisierte Zahlungen verhindert werden können.

Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Welche Unternehmen werden künftig die Infrastruktur kontrollieren, über die KI-Agenten Milliarden von Zahlungen abwickeln?

Fazit: KI-Revolution im Zahlungsverkehr – welche Aktien profitieren?

KI-Agenten könnten den Zahlungsverkehr grundlegend verändern. Visa, Mastercard und innovative Zahlungsdienstleister wie Stripe haben die Chance, sich frühzeitig wichtige Marktpositionen zu sichern. Banken wie JPMorgan stehen dagegen vor der Herausforderung, Sicherheit und Innovation miteinander zu verbinden. Allerdings bergen Betrugsrisiken, regulatorische Unsicherheiten und mögliche Veränderungen der Gebührenmodelle erhebliche Risiken. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Bankaktien, Zahlungsdienstleister und internationale Finanzmärkte)

Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 46,38EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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