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    Nvidia-Drama, Anthropic-IPO: Schicksalswoche für KI-Blase! Videoausblick

    Videoausblick

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    Trump reist nach China, in dieser Woche ist OPEX (Verfall von Optionen), dazu die Zahlen und Headlines über Nvidia und das IPO von Anthropic: das wird eine wilde Woche!

    Am Dienstag kommen die Zahlen und der Earnings Call von Nvidia, am Donnerstag will Anthropic an die Börse gehen - das ist eine Schicksalswoche für die KI-Blase! Aber vielleicht auch für die Trump-Regierung, die zugeschaut hat, wie Nvidia-Chef Hung faktisch alles getan hat, um seine Chips nach China exportieren zu können. Handelsminister Lutnik (bzw. seine Söhne) haben zugeschaut und davon profitiert - nun aber sind mit Finanzminister Bessent und Aussenminister Rubio offenkundig keine Freunde von Jensen Huang und fordern Konsequenzen. Der Riss geht also durch die Trump-Regierung selbst, während Jensen Huang doch tatsächlich versucht, wieder als CEO von Nvidia eingesetzt zu werden (was jedoch aussichtslos ist). Trump reist nach China, in dieser Woche ist OPEX (Verfall von Optionen), dazu die Zahlen und Headlines über Nvidia und das IPO von Anthropic: das wird eine wilde Woche!

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    Verfasst von Markus Fugmann
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