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    Höheres Berenberg-Kursziel treibt Friedrich Vorwerk Group nach oben

    Aktie im Rampenlicht

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    Die Aktie der Friedrich Vorwerk Group springt um 6,36 % und baut ihr Wochenplus damit auf 15,88 % aus.

    Aktie im Rampenlicht - Höheres Berenberg-Kursziel treibt Friedrich Vorwerk Group nach oben
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Berenberg hebt das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro an und belässt die Einstufung auf „Buy“. Die Aktie des Pipeline- und Anlagenbauers gewinnt zwischenzeitlich sogar 8,37 %, gibt einen Teil des Kursgewinns aber wieder ab.

    Friedrich Vorwerk Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.11.2026

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,70 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,73 % verloren.

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    Während Friedrich Vorwerk Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd.EUR € wert.

    Berenberg hebt Ziel für Friedrich Vorwerk auf 115 Euro - 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide …

    BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert …

    Die Aktie von Friedrich Vorwerk Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 76,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,56 %.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,88 %
    1 Monat +21,00 %
    3 Monate +16,70 %
    1 Jahr -6,72 %
    Stand: 16.11.2026, 10:30 Uhr

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Friedrich Vorwerk Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Friedrich Vorwerk Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Friedrich Vorwerk Group

    +4,27 %
    +16,00 %
    +20,20 %
    +16,34 %
    -6,65 %
    +461,60 %
    +106,65 %
    +60,75 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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