Höheres Berenberg-Kursziel treibt Friedrich Vorwerk Group nach oben

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,70 %.

Berenberg hebt das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro an und belässt die Einstufung auf „Buy“. Die Aktie des Pipeline- und Anlagenbauers gewinnt zwischenzeitlich sogar 8,37 %, gibt einen Teil des Kursgewinns aber wieder ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,73 % verloren.

Während Friedrich Vorwerk Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd.EUR € wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert …

Die Aktie von Friedrich Vorwerk Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 76,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,56 %.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,88 % 1 Monat +21,00 % 3 Monate +16,70 % 1 Jahr -6,72 %

Friedrich Vorwerk Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 16.11.2026, 10:30 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Friedrich Vorwerk Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Friedrich Vorwerk Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.