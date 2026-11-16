Brent bei 78 US-Dollar bis Ende 2027? Goldmans Ölprognose
Diesel bleibt teuer
Trotz monatelanger Störungen in der Straße von Hormus ist Öl weniger stark gestiegen als befürchtet. Goldman Sachs erwartet 2027 sinkende Rohölpreise, Diesel und Benzin bleiben aber teuer.
- Trotz Hormus-Störungen stieg Öl weniger stark
- Goldman erwartet 2027 sinkende Rohölpreise
- Diesel und Benzin bleiben knapp und teuer
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Das Jahr 2026 hat den Ölmarkt gleich doppelt überrascht. Die faktische Sperrung der Straße von Hormus galt lange als unwahrscheinliches Extremszenario. Sie trat nicht nur ein, sondern dauerte auch deutlich länger, als man zu Kriegsbeginn erwartet hatte. Trotzdem stiegen die Preise weniger stark, als es die Dauer der Störungen hätte vermuten lassen.
Die Rohstoffexperten von Goldman Sachs sehen den Grund darin, dass sich der Markt erstaunlich gut angepasst hat. Pipelines wurden umgeleitet, Öl auf hoher See von Tanker zu Tanker umgeladen, und US-Kriegsschiffe begleiteten Transporte. Gleichzeitig verbrauchte vor allem China wegen der hohen Preise weniger Öl und wich auf Strom und Kohle aus. Brasilien und andere Länder außerhalb der Golfregion förderten mehr.
Für 2027 rechnet die Bank mit einem Durchschnittspreis von 88 Dollar je Barrel Brent. Bis Dezember soll die Nordseesorte auf 78 US-Dollar nachgeben. Die US-Sorte WTI sehen die Analysten im Jahresmittel bei 78 US-Dollar und zum Jahresende bei 70 US-Dollar.
Dahinter steht ein Angebotsüberschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag. Nach Schätzung von Goldman bietet der Markt schon seit Oktober mehr Öl an, als nachgefragt wird. Der Grund: Die Rohölexporte aus dem Persischen Golf haben wieder das Niveau von 2025 erreicht.
Bei Diesel und Benzin bleibt die Lage angespannter. Beschädigte Raffinerien am Golf, anhaltende Ausfälle in Russland und kaum neue Kapazitäten halten das Angebot knapp. Diesel im US-Großhandel soll 2027 im Schnitt 150 US-Dollar je Barrel kosten.
Fazit
Goldman Sachs rechnet für 2027 mit einem schrittweisen Rückgang des Ölpreises, sicher ist das aber nicht. Die Bank hält den Risikoaufschlag bei Brent inzwischen für recht niedrig, obwohl die geopolitischen Gefahren weiterhin groß sind. Kurzfristig orientierten Händlern raten die Analysten daher, flexibel zu bleiben und gegen starke Ausschläge zu setzen. Steigt der Aufschlag sehr stark, sind demnach Short-Positionen sinnvoll, fällt er sehr niedrig aus, eher Long-Positionen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 94,84USD auf Lang & Schwarz (16. November 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"