Darum lässt diese deutsche Cloud-Aktie jetzt US-Highflyer weit hinter sich!

Doch nicht alle KI- und Halbleiterwerte sind vom branchenweiten Abverkauf gleichermaßen betroffen. Am deutschen Aktienmarkt stemmen sich vor allem SAP und IONOS erfolgreich gegen den schwachen Branchentrend. Die Anteile profitieren davon, dass der KI-Ausbau in Deutschland und Europa mit sehr viel mehr Augenmaß erfolgt als in den USA. Das bewahrt Unternehmen davor, sich finanziell zu übernehmen und schützt vor Kredit- und Finanzierungsrisiken, die durch angesichts anhaltender hoher Inflationsraten unter Handlungsdruck geratene Notenbanken noch verstärkt werden.

Nach einer für Technologiewerte, allen voran Halbleiteraktien, erfolgreichen ersten Jahreshälfte hat sich die Lage in den vergangenen Wochen und Monaten erheblich eingetrübt. Angesichts wachsender Sorgen um die finanzielle Nachhaltigkeit des KI-Booms, der Furcht vor einer stärkeren Regulierung der Branche und vor dem Hintergrund des Rücktritts von Jensen Huang als CEO von Nvidia , dem den KI-Boom bestimmenden Unternehmen, handeln zahlreiche Einzelwerte inzwischen in technischen Bärenmärkten – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem Kurse üblicherweise steigen. Von einer Jahresendrallye ist bei AMD , Micron , Nebius und Co. bislang nichts zu sehen, im Gegenteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Angesichts der wachsenden politischen Unsicherheiten in Bezug auf die USA, welche auch durch den erdrutschartigen Wahlsieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen nicht allzu bald wieder verschwinden wird, gewinnt auch das Thema „Datensouveränität“ an Bedeutung. Europäische Cloud-Anbieter dürften zukünftig gegenüber Alphabet, Amazon und Microsoft an Marktanteilen gewinnen. Hiervon könnte neben SAP vor allem IONOS profitieren, dessen Aktie gegenwärtig einen sehr guten Eindruck hinterlässt.

IONOS Chartsignale

Übergeordneter Aufwärtstrend: Nach einer schwierigen Anfangsphase bestimmt ein mehrjähriger Aufwärtstrend das Kursgeschehen der IONOS-Aktie.

Nach einer schwierigen Anfangsphase bestimmt ein mehrjähriger Aufwärtstrend das Kursgeschehen der IONOS-Aktie. Erholung nach Konsolidierung: Der Höhenflug im vergangenen Jahr mündete in einen crashartigen Abverkauf. Von diesem beginnt sich die Aktie zu erholen.

Der Höhenflug im vergangenen Jahr mündete in einen crashartigen Abverkauf. Von diesem beginnt sich die Aktie zu erholen. Hohe Trenddynamik: Dank steigender technischer Indikatoren nimmt die Trenddynamik bei IONOS zu. Das könnte in einen Ausbruch nach oben münden.

Dank steigender technischer Indikatoren nimmt die Trenddynamik bei IONOS zu. Das könnte in einen Ausbruch nach oben münden. Absicherung zur Unterseite: Gegen neue Verkaufswellen ist die Aktie gut durch Unterstützungen sowie hohe, aber nicht überkaufte technische Stärke abgesichert.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 08.02.2023 bis 16.11.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

IONOS: Schwache Branche, starke Aktie

Hervorgegangen ist IONOS als Hosting-Sparte und Cloud-Tochter des deutschen Internetkonzerns United Internet. Veräußerungspläne hatten schon lange bestanden, 2023 war es dann so weit. Das Unternehmen wurde per Spin-Off an die Börse gebracht und der Ausgabepreis am 8. Februar mit 18,40 Euro festgelegt.

Zu diesem Zeitpunkt (Geschäftsjahr 2023) erwirtschaftete das Unternehmen Nettoerlöse in Höhe von 1,42 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 174,2 Millionen Euro. In der Folge hatte das Unternehmen zunächst einige Ausführungsprobleme und mit der anhaltend schwachen Wirtschaftslage zu kämpfen, wodurch auch die Aktie unter Druck geriet. Doch inzwischen ist IONOS zurück auf dem Wachstumspfad, während die Konzernmargen durch Effizienzgewinne gesteigert werden konnten. Das Management um CEO Achim Weiß setzte hierfür auf die Kombination aus dem umfassenden Einsatz von KI und Stellenstreichungen. Außerdem wurde der Verkauf des margenschwachen Ad-Tech-Geschäfts angekündigt.

Unternehmen vor Wachstumsbeschleunigung

Die in der vergangenen Woche vorgelegten Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres fielen zufriedenstellend aus. Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, unterstützt von einem Kundenwachstum auf 7,0 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das bereinigte EBITDA kletterte um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro. Mit einem starken Schlussquartal will IONOS schließlich einen operativen Ertrag in Höhe von 530 Millionen für das gesamte Geschäftsjahr erzielen. Die Erlöse sollen um insgesamt 8 Prozent klettern.

Dieses Wachstum wird sich nach Einschätzung von Expertinnen und Experten im kommenden Jahr beschleunigen. Für 2027 sind Erlöse in Höhe von 1,55 Milliarden Euro und für 2028 von 1,695 Milliarden Euro erwartet. Dabei soll das EBITDA zunächst auf rund 595 Millionen Euro und anschließend auf 668 Millionen Euro steigen. Der Nettoertrag könnte von rund 230 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025 auf bis zu 362 Millionen Euro und damit um 57,4 Prozent anwachsen. Das verbürgt sich auf dem aktuellen Bewertungsniveau für ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis deutlich unter dem Schwellenwert von 1, welcher eine sehr günstige Bewertung definiert.

Erholungstrend dürfte anhalten

Zwar geriet die Aktie im Frühjahr deutlich unter Druck, inzwischen befindet sie sich jedoch in einem stabilen Aufwärtstrend. Mit einem Plus von fast 40 Prozent gegenüber dem Jahresauftakt schlägt sie den US-Technologieindex Nasdaq 100 (+8,6 Prozent) mühelos. Selbst stark gelaufene Aktien wie Apple (+31,1 Prozent) kann IONOS derzeit hinter sich lassen. Gleichzeitig besteht eine realistische Chance darauf, dass das Papier seine Outperformance noch ausbauen kann, denn Ermüdung ist im Chart noch nicht zu erkennen.

Zwar notiert die Aktie noch deutlich unter ihren im Vorjahr bei rund 42,00 Euro markierten Rekordnotierungen, doch der Erholungstrend der vergangenen Monate ist intakt und gewinnt dabei gleichzeitig an Dynamik. Ausgehend von bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD ist der Aktie im März ein Doppelboden im Bereich von 21,50 Euro gelungen. Seither konnten die gleitenden Durchschnitte, in denen es im Juli mit einem Golden Cross zu einem Kaufsignal gekommen ist, zurückerobert werden. Vor allem die 50-Tage-Linie erfüllte ihre Dienste zuletzt zuverlässig.

Gleichzeitig ist es zu einem fortgesetzten Anstieg der technischen Indikatoren gekommen, welche den Aufwärtstrend damit bestätigen, der jetzt Platz bis zur Aufwärtstrendoberkante bei 40 Euro hat. Gelingt hier der Ausbruch aus dem Trendkanal wären die bisherigen Rekordnotierungen das nächste Aufwärtsziel. Zur Unterseite ist IONOS bei 36 Euro sowie an der 50-Tage-Linie abgesichert. Ein weiterer Unterstützungsbereich liegt zwischen 31 und 29,50 Euro. Damit dürfte die Aktie über moderate Aufwärtschancen bei gleichzeitig überschaubaren Abwärtsrisiken bieten.

Attraktiv bewerteter Titel

Nach der inzwischen 5 Monate andauernden Erholungsrallye ist die IONOS-Aktie für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,8 bewertet. Das liegt über dem Durchschnittswert seit der Eigenständigkeit des Unternehmens von 16,3. Im kommenden Jahr soll das Gewinnvielfache auf 17,4 sinken. Das ist für ein Unternehmen, mit einer zunehmend verbesserten Nettomarge, einer Cashflow-Rendite im hohen einstelligen Prozentbereich und einer kerngesunden Unternehmensbilanz ein attraktiver Wert.

Für 2026 liegt die geschätzte Nettoverschuldung bei rund 199 Millionen Euro, schon im kommenden Jahr soll diese das Vorzeichen zugunsten eines Vermögens von 118 Millionen Euro wechseln. Damit verfügt IONOS einerseits über die nötigen Mittel, seine Aktienrückkäufe fortzuführen und andererseits über Rücklagen, um größere Übernahmen zu stemmen. Solche hatte das Management bereits im Mai als Möglichkeit angekündigt.

Auch die Finanzierung neuer Rechenzentren könnte von IONOS mühelos gestemmt werden, ohne auf Kapitalmaßnahmen zurückgreifen und die Aktionärsstruktur verwässern zu müssen, wie das beispielsweise bei den Neocloud-Anbietern CoreWeave und IREN der Fall ist. Somit verfügt das Unternehmen sowohl über organisches als auch externes Wachstumspotenzial.

Kursziele mit Nachholpotenzial

Von Analystinnen und Analysten wird die IONOS-Aktie in einem freundlichen Licht gesehen. Bei insgesamt 12 zum Unternehmen vorliegenden Studien ist das Papier 5 Mal zum „Kaufen“ und weitere 3 Mal zum „Übergewichten“ empfohlen. Dem stehen 4 neutrale Einschätzungen gegenüber. Negative Stimmen gibt es schon seit rund einem Jahr nicht mehr. Im Mittel aller Bewertungen liegt damit eine Empfehlung zum Übergewichten der Anteile vor.

Der faire Wert von IONOS wird im Mittel gegenwärtig mit 38,15 Euro veranschlagt, das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einer Upside von 1,25 Prozent. Zuletzt haben Barclays und Morgan Stanley in Reaktion auf die jüngst vorgelegten Quartalszahlen ihre Kursziele angehoben, weitere Preisanpassungen könnten in den kommenden Tagen und Wochen folgen und der Aktie damit weiteren Rückenwind verleihen. Aktuell variieren die Kursziele zwischen 33,00 Euro auf der Unter- und 42,00 Euro auf der Oberseite.

IONOS auf einen Blick

ISIN: DE000A3E00M1

DE000A3E00M1 Börsenwert: 5,08 Milliarden Euro

5,08 Milliarden Euro Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 19,8

19,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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