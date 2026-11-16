Am 16. November 2026 schloss die Emcor-Group-Aktie bei 602,60. Damit notiert sie 25,0 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber noch 212,2 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten Rückschlag auf 530,40 am 5. November hat sich der Titel erholt. Die anschließende Stabilisierung um 600 zeigt einen Gegenimpuls, bestätigt für sich genommen jedoch noch keine nachhaltige Trendwende.

Die Emcor-Group-Aktie hat sich in den vergangenen drei Jahren deutlich verteuert, allerdings mit kräftigen Rückschlägen. Vom Tief bei 193,00 im November 2023 und erneut im Januar 2024 führte der Weg bis auf 803,60 am 6. Mai 2026. Bereits 2025 unterbrach eine Korrektur von 514,60 auf 312,50 den Anstieg. Nach dem Hoch im Mai 2026 prägen nun fallende Zwischenhochs und tiefere Tiefpunkte das mittelfristige Chartbild.

200-Tage-Linie bleibt eine wichtige Hürde

Der einfache Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage liegt bei 676,61. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diese Marke um 10,9 Prozent. Das unterstreicht die angeschlagene längerfristige Chartlage. Erst eine Rückkehr über die 200-Tage-Linie würde das technische Bild spürbar aufhellen; bislang bleibt die Erholung unterhalb dieses Trendfilters.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 578 und 589, wo im Oktober und November mehrfach Schlusskurse lagen. Darunter rückt das Novembertief bei 530,40 in den Fokus. Auf der Oberseite bilden zunächst 610 bis 616 und anschließend 632 mögliche Widerstände. Darüber wartet zwischen 649 und 656 eine weitere Hürde, bevor die 200-Tage-Linie relevant wird. Ein Rückfall unter die erste Haltezone würde die jüngste Stabilisierung infrage stellen.

Die Aktie von Emcor Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,56 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emcor Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.