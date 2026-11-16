Raus aus KI, rein nach Europa? Was Investoren jetzt tun

Europa blieb von der wachsenden Besorgnis um KI weitgehend unberührt, sein Leitindex übertraf in den letzten Wochen den technologieorientierten S&P 500 . Eine ähnliche Situation gab es bereits im April, als Trump den Zoll-Hammer geschwungen hatte.

Der britische Aktienindex FTSE 100 legte leicht zu und steuerte damit auf einen Rekordschlusskurs zu. Auch der DAX befindet sich in der Nähe seines Rekordhochs und bewegt sich stabil über der Marke von 26.500 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es klingt daher fast wie ein Witz: Europa liegt in der Entwicklung und Etablierung Künstlicher Intelligenz zurück, ist gerade durch diesen Punkt geschützt von den Abwärtsbewegungen, die der KI-Boom mit sich bringt.

Die Stimmung für europäische Aktien wurde zusätzlich beflügelt, nachdem Morgan Stanley einen Kursanstieg von 15 Prozent bis Ende 2027 prognostizierte und dies mit anhaltenden Diversifizierungsströmen und Gewinnwachstum begründete.

Die Abwanderung von KI-Aktien könnte sich zudem in dieser Woche fortsetzen. Am Mittwoch wird sich Kevin Warsh zur Geldpolitik äußern. Mit einer Erhöhung des US-Leitzinses um 0,25 Basispunkte im Dezember wird fest gerechnet.

Auch wurde das Vertrauen in den KI-getriebenen Aufschwung durch Rückschläge bei Nvidia und die Sorge um eine Überbewertung von Technologieaktien erschüttert. Nvidia verlor letzte Woche mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.

"An den Aktienmärkten beobachten wir eine Rotation weg von KI-bezogenen Aktien. Die Märkte prüfen das Ertragspotenzial und die Cashflows der massiven Investitionen in KI", schreibt der Vermögensverwalter Amundi in einer aktuellen Analyse.

"Investoren bevorzugen zunehmend Unternehmen mit soliden Bilanzen, Preissetzungsmacht und geringer Auslastung aufgrund struktureller Angebotsengpässe."

Daten von LSEG bestätigen einen Trend Richtung Europa: "Der Oktober ist der vierte Monat in Folge, in dem Mittelzuflüsse in den Fonds ‚Equity Europe‘ zu verzeichnen waren, nachdem es zuvor drei Monate in Folge zu Mittelabflüssen gekommen war."

Die Mittelzuflüsse in den europäischen ETF-Markt im Oktober (+40,3 Milliarden Euro) bestätigen den Trend erhöhter ETF-Zuflüsse im Jahr 2026 im Vergleich zu den Vorjahren, so die LSEG.

Dies zeigt sich auch im Vergleich der Zuflüsse im Oktober mit dem gleitenden 12-Monats-Durchschnitt, da die geschätzten Nettozuflüsse für Oktober über dem gleitenden 12-Monats-Durchschnitt (+39,8 Milliarden Euro) liegen.

FAZIT

Zweifel an der momentanen Finanzierung des KI-Booms lassen die Investitionen nach Europa wieder steigen. Ob die Entwicklung nachhaltig ist, weil sie aus dem Unvermögen folgt, KI-Infrastruktur aufzubauen und der zugleich der berechtigten Überlegung, nicht alle Arbeitsplätze gleichzeitig in Gefahr zu bringen, steht auf einem anderen Blatt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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