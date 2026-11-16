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    Raus aus KI, rein nach Europa? Was Investoren jetzt tun

    Rotation

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    Die europäischen Aktienmärkte stabilisierten sich. Auch zu Beginn der neuen Handelswoche leuchten grüne Vorzeichen auf dem Parkett europäischer Indizes.

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    Rotation - Raus aus KI, rein nach Europa? Was Investoren jetzt tun
    Foto: Greg Montani - Pexels

    Der britische Aktienindex FTSE 100 legte leicht zu und steuerte damit auf einen Rekordschlusskurs zu. Auch der DAX befindet sich in der Nähe seines Rekordhochs und bewegt sich stabil über der Marke von 26.500 Punkten.

    Europa blieb von der wachsenden Besorgnis um KI weitgehend unberührt, sein Leitindex übertraf in den letzten Wochen den technologieorientierten S&P 500. Eine ähnliche Situation gab es bereits im April, als Trump den Zoll-Hammer geschwungen hatte.

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    Es klingt daher fast wie ein Witz: Europa liegt in der Entwicklung und Etablierung Künstlicher Intelligenz zurück, ist gerade durch diesen Punkt geschützt von den Abwärtsbewegungen, die der KI-Boom mit sich bringt.

    Die Stimmung für europäische Aktien wurde zusätzlich beflügelt, nachdem Morgan Stanley einen Kursanstieg von 15 Prozent bis Ende 2027 prognostizierte und dies mit anhaltenden Diversifizierungsströmen und Gewinnwachstum begründete.

    Die Abwanderung von KI-Aktien könnte sich zudem in dieser Woche fortsetzen. Am Mittwoch wird sich Kevin Warsh zur Geldpolitik äußern. Mit einer Erhöhung des US-Leitzinses um 0,25 Basispunkte im Dezember wird fest gerechnet.

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    Auch wurde das Vertrauen in den KI-getriebenen Aufschwung durch Rückschläge bei Nvidia und die Sorge um eine Überbewertung von Technologieaktien erschüttert. Nvidia verlor letzte Woche mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.

    "An den Aktienmärkten beobachten wir eine Rotation weg von KI-bezogenen Aktien. Die Märkte prüfen das Ertragspotenzial und die Cashflows der massiven Investitionen in KI", schreibt der Vermögensverwalter Amundi in einer aktuellen Analyse.

    "Investoren bevorzugen zunehmend Unternehmen mit soliden Bilanzen, Preissetzungsmacht und geringer Auslastung aufgrund struktureller Angebotsengpässe."

    Daten von LSEG bestätigen einen Trend Richtung Europa: "Der Oktober ist der vierte Monat in Folge, in dem Mittelzuflüsse in den Fonds ‚Equity Europe‘ zu verzeichnen waren, nachdem es zuvor drei Monate in Folge zu Mittelabflüssen gekommen war."

    Die Mittelzuflüsse in den europäischen ETF-Markt im Oktober (+40,3 Milliarden Euro) bestätigen den Trend erhöhter ETF-Zuflüsse im Jahr 2026 im Vergleich zu den Vorjahren, so die LSEG.

    Dies zeigt sich auch im Vergleich der Zuflüsse im Oktober mit dem gleitenden 12-Monats-Durchschnitt, da die geschätzten Nettozuflüsse für Oktober über dem gleitenden 12-Monats-Durchschnitt (+39,8 Milliarden Euro) liegen.

    FAZIT

    Zweifel an der momentanen Finanzierung des KI-Booms lassen die Investitionen nach Europa wieder steigen. Ob die Entwicklung nachhaltig ist, weil sie aus dem Unvermögen folgt, KI-Infrastruktur aufzubauen und der zugleich der berechtigten Überlegung, nicht alle Arbeitsplätze gleichzeitig in Gefahr zu bringen, steht auf einem anderen Blatt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurRedakteurKrischan Orth
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