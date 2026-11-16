Bitcoin: Unter dieser Marke könnte der Crash erst richtig losgehen!

John Roque, technischer Stratege bei 22V Research, erkennt im Chart eine mögliche Kopf-Schulter-Formation. Dabei liegen drei Kursspitzen nebeneinander, die mittlere ist die höchste. Ein Bruch der sogenannten Nackenlinie bei 60.000 US-Dollar würde das negative Signal bestätigen und nach Roques Berechnung einen Rückgang bis auf 38.000 US-Dollar möglich machen. Matt Maley von Miller Tabak warnt ebenfalls vor einem Fall unter diese Marke. Zudem notiert Bitcoin deutlich unter seinem Durchschnitt der vergangenen 50 Wochen.

Bitcoin droht ein weiterer Absturz um mehr als 40 Prozent. Fällt die Kryptowährung unter 60.000 US-Dollar, könnte sie laut einer von CNBC veröffentlichten Einschätzung des Analysehauses 22V Research bis auf 38.000 US-Dollar (rund 33.000 Euro) sinken. Am Montagmorgen notierte Bitcoin nach einem Wochenende mit Kursen um 62.000 US-Dollar wieder bei rund 65.000 US-Dollar. Doch gleich mehrere erfahrene Marktbeobachter warnen, dass der Ausverkauf noch lange nicht vorbei sein muss.

Noch drastischer äußerte sich Börsenveteran Peter Brandt auf X. Sollte sich die negative Kopf-Schulter-Formation bestätigen, hält er es für möglich, dass Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch von mehr als 126.000 US-Dollar zu seinen Lebzeiten nie wieder erreicht. Das ist seine bedingte charttechnische Einschätzung, keine feststehende Prognose. Andere Analysten sehen in der Kursentwicklung sogar ein mögliches positives Umkehrmuster.

Der Verkaufsdruck ist erheblich: Bitcoin startete bei etwa 90.000 US-Dollar ins Jahr und verlor seitdem mehr als ein Viertel seines Wertes. Aus US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen Anleger in den vergangenen zwei Wochen rund 2,35 Milliarden US-Dollar ab. Der Volatilitätsindex BVIV, der die erwarteten Kursschwankungen misst, stieg auf den höchsten Stand seit Juni.

Es gibt aber auch Gegenstimmen. Kryptoanalyst Michaël van de Poppe hält nach dem Einbruch eine Erholung auf 70.000 bis 72.000 US-Dollar für möglich, betont jedoch, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht sein muss. Strategy-Mitgründer Michael Saylor signalisierte am Wochenende weiteres Kaufinteresse.

Die Warnungen beruhen vor allem auf Chartmustern und nicht auf einer nachgewiesenen Veränderung des inneren Werts von Bitcoin. Ob die Marke von 60.000 US-Dollar hält und die ETF-Abflüsse nachlassen, dürfte für die kurzfristige Richtung entscheidend sein. Selbst ein bestätigter Durchbruch würde das Ziel von 38.000 US-Dollar nicht zwangsläufig bedeuten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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