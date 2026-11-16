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    KI-Hammer bei Baidu: 191 Prozent Wachstum – doch Anleger flüchten

    Das sind die Gründe

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    Baidus KI-Cloud wächst um 94 Prozent, doch das Werbegeschäft bricht um 22 Prozent ein. Trotz KI-Boom gerät die Aktie unter Druck. Anleger bleiben skeptisch.

    Für Sie zusammengefasst
    Das sind die Gründe - KI-Hammer bei Baidu: 191 Prozent Wachstum – doch Anleger flüchten
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Der chinesische Technologiekonzern Baidu steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Während das traditionelle Werbegeschäft immer stärker unter Druck gerät, entwickelt sich künstliche Intelligenz zum wichtigsten Wachstumsmotor. Die neuen Quartalszahlen zeigen allerdings, wie schwierig dieser Wandel ist. Die in den USA gelistete Baidu-Aktie verlor am Montag vorbörslich mehr als ein Prozent.

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    KI-Cloud wächst um 94 Prozent

    Besonders beeindruckend entwickelte sich das Geschäft mit KI-Cloud-Infrastruktur. Der Umsatz schoss im dritten Quartal um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan nach oben. Das entspricht rund 1,23 Milliarden US-Dollar.

    Noch dynamischer entwickelte sich das Geschäft mit GPU-Cloud-Diensten, bei denen Unternehmen Rechenleistung für KI-Anwendungen mieten. Hier meldete Baidu ein Umsatzwachstum von 191 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Insgesamt stiegen die Erlöse aus KI-bezogenen Geschäftsbereichen um 37 Prozent auf 13,2 Milliarden Yuan. Damit gewinnt künstliche Intelligenz für den chinesischen Suchmaschinenbetreiber zunehmend an Bedeutung.

    Baidu

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    Werbegeschäft bricht um 22 Prozent ein

    Auf Konzernebene bleibt die Entwicklung jedoch ernüchternd. Der Gesamtumsatz sank im dritten Quartal um ein Prozent auf 30,81 Milliarden Yuan beziehungsweise 4,62 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 30,86 Milliarden Yuan gerechnet.

    Hauptverantwortlich ist das schwächelnde Online-Werbegeschäft. Hier brachen die Einnahmen um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan ein. Chinas schwache Konsumnachfrage zwingt viele Unternehmen, ihre Werbebudgets zusammenzustreichen.

    Trotzdem erzielte Baidu einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden Yuan. Bereinigt um Sondereffekte lag der Überschuss bei 2,4 Milliarden Yuan. Der operative Cashflow erreichte 2,8 Milliarden Yuan.

    Alibaba und DeepSeek erhöhen den Druck

    Auch technologisch steht Baidu unter Zugzwang. Konkurrenten wie Alibaba sowie die KI-Start-ups DeepSeek und Moonshot kämpfen um die Vorherrschaft auf dem chinesischen KI-Markt.

    Mit dem neuen Modell Ernie 5.5 Flash will Baidu aufholen. Es soll insbesondere beim Programmieren, bei der Erstellung dreidimensionaler Inhalte und bei der automatisierten Medienproduktion punkten. Die Vorstellung sorgte allerdings für weniger Begeisterung als frühere Modellgenerationen.

    Neben der Cloud-Infrastruktur setzt Baidu auf eigene KI-Chips der Kunlunxin-Reihe und seine Robotaxi-Plattform Apollo Go. Damit versucht der Konzern, zusätzliche Einnahmequellen abseits der klassischen Internetsuche aufzubauen.

    Aktienrückkäufe sollen Anleger überzeugen

    Ein positives Signal kommt von der Kapitalverwendung. Seit Jahresbeginn hat Baidu eigene Aktien für insgesamt 373 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Gleichzeitig erwirtschaftet der Konzern weiterhin einen positiven operativen Cashflow, obwohl die Investitionen in künstliche Intelligenz hoch bleiben.

    Fazit: KI-Boom allein reicht der Börse noch nicht

    Baidu wächst dort am stärksten, wo Anleger derzeit die größten Chancen sehen: bei KI-Infrastruktur und Rechenleistung. Doch der dramatische Einbruch im Werbegeschäft bremst die Entwicklung. Für eine nachhaltige Neubewertung der Aktie muss Baidu beweisen, dass die neuen KI-Geschäfte nicht nur schnell wachsen, sondern die rückläufigen Einnahmen des bisherigen Kerngeschäfts dauerhaft ersetzen und profitabel ausgebaut werden können.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 70,80EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.

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    RedakteurPaul Späthling
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    Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade.
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    Verfasst vonRedakteurRedakteurPaul Späthling
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