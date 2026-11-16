Irakisches Öl 13 Dollar teurer als Brent – was ist da los?
Ölschwemme? Von wegen!
Experten warnen vor einer Ölschwemme. Trotzdem müssen chinesische Raffinerien für irakisches Öl kräftige Aufschläge zahlen. Dahinter steckt eine außergewöhnliche Verschiebung, bei der ein Konzern groß mitmischt.
- Iraköl kostet Chinas Raffinerien hohe Aufschläge
- Mercuria ersetzt iranische Lieferungen mit Iraköl
- Hohe Kosten belasten Raffinerien trotz Ölschwemme
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Irakisches Öl kostet für Dezemberlieferungen 13 US-Dollar (rund 11 Euro) je Barrel mehr als die Referenzsorte Brent – obwohl große Banken und die Internationale Energieagentur vor einem Überangebot am Ölmarkt warnen. Konkret wurde die irakische Sorte Basrah Medium laut Bloomberg zuletzt mit diesem Aufschlag gehandelt. Dahinter steckt eine Verschiebung der globalen Ölströme: Weil die US-Blockade iranische Exporte nahezu zum Erliegen gebracht hat, müssen chinesische Raffinerien ausgefallene iranische Lieferungen ersetzen.
Der Irak ist dabei zu einem wichtigen Ersatzlieferanten geworden. Allein die Schweizer Mercuria Energy Group, einer der großen internationalen Rohstoffhändler, hat laut Bloomberg in den vergangenen Wochen bis zu 20 Millionen Barrel irakisches Rohöl an mindestens acht unabhängige chinesische Raffinerien verkauft. Die Lieferungen gehen vor allem in die Provinz Shandong. Für den Transport setzt Mercuria eigene und gecharterte Tanker ein, darunter Schiffe der südkoreanischen Reederei Sinokor.
Jahrelang hatten Chinas private Raffinerien, auch "Teapots" genannt, vor allem günstiges Öl aus dem Iran und Russland bezogen. Doch der Krieg im Nahen Osten hat diese Handelswege verändert. Während iranische Lieferungen nahezu ausfallen, ist russisches Öl deutlich teurer geworden. Für die Sorte ESPO verlangten Händler zuletzt sogar einen Aufschlag von 24 US-Dollar gegenüber Brent. Irakisches Basrah Heavy wurde dagegen mit elf US-Dollar Aufschlag gehandelt.
Die hohen Preise treffen Raffinerien, die ohnehin mit geringen Gewinnmargen arbeiten. Gleichzeitig erschwert der hohe Schwefelgehalt vieler irakischer Ölsorten die Verarbeitung in einigen Anlagen. Analyst Jianan Sun von Energy Aspects rechnet deshalb damit, dass sich manche chinesischen Käufer zusätzlich nach Rohöl aus Westafrika und Lateinamerika umsehen.
Wie groß die Versorgungslücke ist, zeigen Daten des Analyseunternehmens Kpler: Vor Kriegsbeginn stammten rund 13 Prozent der chinesischen Rohölimporte auf dem Seeweg aus dem Iran. Der Irak kann einen Teil dieser Mengen ersetzen, allerdings führt der Transport weiterhin durch die gefährdete Straße von Hormus.
Die hohen Aufschläge zeigen, dass ein erwartetes globales Ölüberangebot nicht zwangsläufig niedrigere Einkaufspreise für jede Raffinerie bedeutet. Entscheidend sind inzwischen auch die Verfügbarkeit geeigneter Ölsorten und die Kosten sicherer Transportwege. Für Händler wie Mercuria eröffnet das neue Geschäfte, während Chinas Raffinerien mit höheren Beschaffungskosten und möglichen Belastungen ihrer Margen rechnen müssen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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