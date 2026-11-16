Alzchem Group: Nächster Schritt für Nitroguanidin-Produktion in den USA
Grünes Licht für Alzchems US-Projekt: Der Aufsichtsrat genehmigt die nächsten Schritte für eine Nitroguanidin-Anlage in South Carolina. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant.
Foto: adobe.stock.com
- Alzchem treibt den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktionsanlage in den USA voran; der Aufsichtsrat hat die nächsten Umsetzungsschritte genehmigt.
- Zunächst sollen ausgewählte Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten bestellt werden.
- Das US-Verteidigungsministerium hat zugesagt, die Kosten der Produktionsanlage zu übernehmen; die vertraglichen Details sollen projektbegleitend finalisiert werden.
- Die Anlage soll in Bushy Park, South Carolina, entstehen und 2029 in Betrieb gehen.
- Das Projekt soll Alzchems Position im nordamerikanischen Verteidigungsmarkt stärken und regionale Lieferketten in den USA aufbauen.
- Die benötigten Vorprodukte kommen aus Deutschland; damit soll zugleich die Wertschöpfung an den deutschen Standorten gestärkt werden.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 139,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 140,00EUR das entspricht einem Plus von +0,72 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.814,41PKT (+0,25 %).
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