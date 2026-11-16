Alzchem Group: Nächster Schritt für Nitroguanidin-Produktion in den USA 141 0 Kommentare

Grünes Licht für Alzchems US-Projekt: Der Aufsichtsrat genehmigt die nächsten Schritte für eine Nitroguanidin-Anlage in South Carolina. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant.

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Verfasst von wO Newsflash

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