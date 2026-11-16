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    Suez-Hammer! Warum Hapag-Lloyd und Maersk jetzt unter Druck geraten könnten

    Frachtraten-Crash?

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    Hapag-Lloyd und Maersk kehren zum Suezkanal zurück. Kürzere Transportwege senken die Kosten, könnten aber die Frachtraten und Gewinne unter Druck setzen.

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    Frachtraten-Crash? - Suez-Hammer! Warum Hapag-Lloyd und Maersk jetzt unter Druck geraten könnten
    Foto: Focke Strangmann - dpa

    Die beiden Schifffahrtsriesen Hapag-Lloyd und Maersk treiben ihre Rückkehr zum Suezkanal voran. Nach jahrelangen Umwegen um Afrika nehmen die Unternehmen schrittweise wieder die kürzere Verbindung zwischen Asien und Europa in Betrieb. Für den Welthandel ist das eine gute Nachricht. Für Anleger könnte die Entwicklung allerdings zum zweischneidigen Schwert werden.

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    Reedereien kehren auf wichtige Handelsroute zurück

    Nachdem Angriffe der Huthi-Miliz im Roten Meer Ende 2023 die internationale Schifffahrt erschüttert hatten, leiteten zahlreiche Reedereien ihre Containerschiffe um das Kap der Guten Hoffnung. Die längere Strecke verursachte zusätzliche Treibstoffkosten, verlängerte Lieferzeiten und band erhebliche Transportkapazitäten.

    Nun setzen Maersk und Hapag-Lloyd zunehmend wieder auf den Suezkanal. Bereits im September kündigten die Unternehmen die Umstellung von vier gemeinsamen Containerdiensten an. Anfang November folgte mit der Verbindung ME1 zwischen Indien und Europa eine weitere Route.

    Die Dienste gehören zur sogenannten Gemini Cooperation, mit der beide Reedereien ihre Netzwerke effizienter gestalten und die Zuverlässigkeit ihrer Fahrpläne verbessern wollen.

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    Kürzere Transportzeiten – aber sinkende Frachtraten?

    Die Rückkehr durch den Suezkanal bringt erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Schiffe benötigen weniger Treibstoff, Lieferungen erreichen ihre Zielhäfen schneller und Reedereien können ihre Flotten effizienter einsetzen.

    Allerdings droht ein unerwünschter Nebeneffekt: Durch die kürzeren Umlaufzeiten werden Containerschiffe frei, die bislang für die längeren Afrika-Routen benötigt wurden. Dadurch steigt die effektiv verfügbare Transportkapazität.

    Das könnte die Frachtraten weltweit unter Druck setzen. Besonders kritisch ist diese Entwicklung, weil die Containerbranche ohnehin mit einem wachsenden Schiffsangebot konfrontiert ist.

    Für Hapag-Lloyd und Maersk entsteht damit ein Zielkonflikt: Während die Betriebskosten sinken, könnten niedrigere Transportpreise die möglichen Einsparungen teilweise oder vollständig aufzehren.

    Sicherheitslage bleibt entscheidend

    Eine vollständige Normalisierung der Schifffahrt ist allerdings noch nicht garantiert. Beide Konzerne betonen, dass weitere Routenänderungen von einer stabilen Sicherheitslage im Roten Meer abhängen.

    Neue Angriffe oder eine Eskalation im Nahen Osten könnten die Reedereien erneut zu kostspieligen Umwegen zwingen.

    Fazit: Gute Nachrichten für Kunden, Risiken für Aktionäre

    Für europäische Importeure und Verbraucher könnte die Rückkehr zum Suezkanal niedrigere Transportkosten und kürzere Lieferzeiten bedeuten. Für Hapag-Lloyd und Maersk ist die Entwicklung dagegen nicht uneingeschränkt positiv. Entscheidend für die Aktien wird sein, ob die Einsparungen bei Treibstoff und Schiffseinsatz mögliche Rückgänge der Frachtraten ausgleichen können. Eine schnelle Rückkehr vieler Schiffe könnte den Preisdruck in der Branche deutlich verschärfen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurRedakteurPaul Späthling
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