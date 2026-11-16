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    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 16.11.1869 durchquerte erstmals ein Schiff den Suezkanal - und veränderte die Welt

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    Am 16.11.1869 wurde der Schiffsverkehr im Suezkanal offiziell freigegeben. Was heute wie eine Selbstverständlichkeit auf den Seekarten erscheint, war vor mehr als 150 Jahren ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, ein Triumph menschlicher Ingenieurskunst und zugleich ein geopolitisches Machtspiel. Der Kanal verkürzte die Handelswege zwischen Europa und Asien dramatisch, veränderte die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse und machte Ägypten zu einem strategisch bedeutenden Land. Er wurde zum Schauplatz kolonialer Interessen, militärischer Auseinandersetzungen und internationaler Krisen. Bis heute ist er eine der wichtigsten Lebensadern der Weltwirtschaft.

    Seine Geschichte zeigt, dass eine vergleichsweise schmale Wasserstraße den Lauf der Weltgeschichte beeinflussen kann. Denn wer den Suezkanal kontrolliert oder seine Nutzung gefährden kann, besitzt einen erheblichen Einfluss auf den globalen Handel, die Energieversorgung und die strategische Bewegungsfreiheit der großen Militärmächte...

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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 16.11.1869 durchquerte erstmals ein Schiff den Suezkanal - und veränderte die Welt Am 16.11.1869 wurde der Schiffsverkehr im Suezkanal offiziell freigegeben. Was heute wie eine Selbstverständlichkeit auf den Seekarten erscheint, war vor mehr als 150 Jahren ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, ein Triumph menschlicher …
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