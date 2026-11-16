Zwei Zulassungen auf einen Schlag: Dieser Pharmakonzern punktet

Der Pharmakonzern AstraZeneca hat einen weiteren Erfolg im Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen erzielt. Die Europäische Kommission hat das Medikament Klygefa (Gefurulimab) zur Behandlung von Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis zugelassen. Die seltene, chronische Autoimmunerkrankung beeinträchtigt die Signalübertragung zwischen Nerven und Muskeln an der sogenannten motorischen Endplatte und führt zu ausgeprägter Muskelschwäche. Auch die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht gegeben.

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Das Medikament blockiert einen Teil des Immunsystems, der an der Erkrankung beteiligt ist. Es wird einmal wöchentlich mit einem Autoinjektor unter die Haut gespritzt und kann zusätzlich zur bisherigen Behandlung eingesetzt werden.

Nach Schätzungen von AstraZeneca sind allein in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien rund 82.500 Menschen erkrankt. Etwa 66.000 von ihnen weisen die für Klygefa relevante Antikörperform auf.

Studie zeigt schnelle Wirkung

Grundlage der Zulassung sind die Ergebnisse der globalen Phase-III-Studie PREVAIL mit 260 Teilnehmern aus 20 Ländern. Die Untersuchung erreichte ihren primären Endpunkt. Nach 26 Wochen verbesserte Klygefa die Werte auf der Skala für die Aktivitäten des täglichen Lebens statistisch signifikant gegenüber einem Placebo. Der Unterschied betrug 1,6 Punkte.

Eine klinisch relevante Verbesserung zeigte sich laut AstraZeneca bereits nach einer Woche und hielt bis zum Ende der 26-wöchigen Behandlungsphase an. Die anschließende Verlängerungsstudie läuft noch. Die Behandlung erwies sich insgesamt als gut verträglich. Das Sicherheitsprofil entsprach den bisherigen Erfahrungen mit anderen C5-Hemmern.

Tobias Ruck, Studienleiter und Direktor der Neurologie am Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum, sieht in der Zulassung eine wichtige zusätzliche Behandlungsoption. Die Studie habe gezeigt, dass Gefurulimab eine schnelle und anhaltende Kontrolle der Erkrankung ermöglichen könne. Auch die selbstständige Anwendung einmal pro Woche biete Patienten mehr Unabhängigkeit.

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Fazit: Neuer Baustein im Geschäft mit seltenen Krankheiten

Mit der Zulassung in Europa und den USA erweitert AstraZeneca das Angebot seiner Tochtergesellschaft Alexion im Bereich seltener Erkrankungen. Klygefa könnte vor allem durch die Kombination aus nachgewiesener Wirksamkeit und einfacher Anwendung eine wichtige Rolle in der Behandlung von Myasthenia gravis einnehmen. Weitere Zulassungsanträge werden derzeit unter anderem in China geprüft.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 168,2EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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