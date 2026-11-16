Gewinne im Rüstungssektor: Rheinmetall erholt sich

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Rheinmetall-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -34,87 % hinnehmen mussten.

Mehrere Rüstungsaktien legen zum Wochenauftakt zu: Neben Rheinmetall gewinnen auch BAE Systems, Thales und General Dynamics. Für Rheinmetall folgt die Erholung auf ein neues Tief der Baisse am Freitag. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -49,58 % erlebt.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. Thales notiert im Plus, mit +2,12 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,49 %. Lockheed Martin verliert -0,44 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,38 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die leichte Kurserholung nach Verlusten und weitere Rückschlagsrisiken durch mögliche Friedensgespräche sowie Margensorgen. Wachstum und ein Auftragsbestand in Milliardenhöhe werden positiv gewertet, die Profitabilität wird unterschiedlich beurteilt. Technisch wird ein RSI von rund 26,8 diskutiert. Vom Kapitalmarkttag Ende November werden Impulse erhofft; langfristig erwarten einige neue Höchstkurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,37 % 1 Monat -23,86 % 3 Monate -34,87 % 1 Jahr -54,07 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 16.11.2026, 11:26 Uhr

Rheinmetall entwickelt und produziert Wehrtechnik für Streitkräfte: Panzer, Militärfahrzeuge, Artillerie, Munition, Flugabwehr und Elektronik. Der Konzern zählt zu Europas führenden Rüstungsanbietern und ist ein bedeutender Munitionslieferant der NATO-Staaten. Konkurrenten sind BAE Systems, KNDS, General Dynamics und Leonardo. Differenzierungsmerkmale sind die Kombination aus Waffen-, Munitions- und Fahrzeugkompetenz sowie die etablierte 120-mm-Panzerkanonentechnik.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,38 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Für den Dax geht es zum Wochenauftakt wenig bewegt weiter. Im frühen Handel am Montag fiel der deutsche Leitindex um 0,04 Prozent auf 26.738,70 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Dax kurz die Marke von …

Die Verkäufer haben bei der Rheinmetall Aktie am Freitag noch einmal zugeschlagen und ein neues Tief der Baisse markiert, die bei 2.008 Euro begonnen hatte. Doch am Ende des Tages stand mehr als nur ein weiteres Verlaufstief für die DAX-notierte …

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,98 %, über 10 Jahre bei 27,36 %.

Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.