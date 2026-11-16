🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Gewinne im Rüstungssektor: Rheinmetall erholt sich

    Im Blickpunkt

    353 Aufrufe 353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall legt um 3,60 % zu, bleibt auf Monatssicht aber mit 23,86 % im Minus.

    Im Blickpunkt - Gewinne im Rüstungssektor: Rheinmetall erholt sich
    Foto: 472849734

    Mehrere Rüstungsaktien legen zum Wochenauftakt zu: Neben Rheinmetall gewinnen auch BAE Systems, Thales und General Dynamics. Für Rheinmetall folgt die Erholung auf ein neues Tief der Baisse am Freitag. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Rheinmetall-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -34,87 % hinnehmen mussten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    750,00€
    Basispreis
    5,25
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    842,94€
    Basispreis
    5,51
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -49,58 % erlebt.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. Thales notiert im Plus, mit +2,12 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,49 %. Lockheed Martin verliert -0,44 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die leichte Kurserholung nach Verlusten und weitere Rückschlagsrisiken durch mögliche Friedensgespräche sowie Margensorgen. Wachstum und ein Auftragsbestand in Milliardenhöhe werden positiv gewertet, die Profitabilität wird unterschiedlich beurteilt. Technisch wird ein RSI von rund 26,8 diskutiert. Vom Kapitalmarkttag Ende November werden Impulse erhofft; langfristig erwarten einige neue Höchstkurse.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,37 %
    1 Monat -23,86 %
    3 Monate -34,87 %
    1 Jahr -54,07 %
    Stand: 16.11.2026, 11:26 Uhr

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Rheinmetall entwickelt und produziert Wehrtechnik für Streitkräfte: Panzer, Militärfahrzeuge, Artillerie, Munition, Flugabwehr und Elektronik. Der Konzern zählt zu Europas führenden Rüstungsanbietern und ist ein bedeutender Munitionslieferant der NATO-Staaten. Konkurrenten sind BAE Systems, KNDS, General Dynamics und Leonardo. Differenzierungsmerkmale sind die Kombination aus Waffen-, Munitions- und Fahrzeugkompetenz sowie die etablierte 120-mm-Panzerkanonentechnik.

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,38 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 16.11. - FTSE Athex 20 stark +0,90 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax vor Nvidia-Zahlen kaum bewegt


    Für den Dax geht es zum Wochenauftakt wenig bewegt weiter. Im frühen Handel am Montag fiel der deutsche Leitindex um 0,04 Prozent auf 26.738,70 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Dax kurz die Marke von …

    Steht die große Wende bevor?


    Die Verkäufer haben bei der Rheinmetall Aktie am Freitag noch einmal zugeschlagen und ein neues Tief der Baisse markiert, die bei 2.008 Euro begonnen hatte. Doch am Ende des Tages stand mehr als nur ein weiteres Verlaufstief für die DAX-notierte …

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,98 %, über 10 Jahre bei 27,36 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rheinmetall

    +4,01 %
    -2,66 %
    -23,29 %
    -34,39 %
    -53,74 %
    +183,13 %
    +801,95 %
    +1.067,52 %
    +34.284,98 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Im Blickpunkt Gewinne im Rüstungssektor: Rheinmetall erholt sich Rheinmetall legt um 3,60 % zu, bleibt auf Monatssicht aber mit 23,86 % im Minus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     