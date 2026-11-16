SMA Solar Technology klettert um 5,57 % gegen den Branchentrend

Obwohl sich die SMA Solar Technology Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,83 % hinnehmen.

Während SolarEdge und Enphase Energy nachgeben, legt SMA Solar Technology gegen den Trend der Solarwerte zu. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -5,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,03 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +42,30 % gewonnen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,25 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,09 %. SolarEdge verliert -2,77 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Am Donnerstag sah die SMA-Solar-Aktie als Reaktion auf die da veröffentlichten Neun-Monats-Ergebnisse starke Schwankungen, am Freitag schlug das Pendel dann nach unten aus. Damit rückte die charttechnische Situation der Aktie in den Fokus.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,23 % 1 Monat -16,03 % 3 Monate -16,83 % 1 Jahr +57,44 %

Stand: 16.11.2026, 11:26 Uhr

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,55 %, über 10 Jahre bei 7,59 %.

SMA Solar Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.