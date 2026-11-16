ABO Energy stürzt um 30,52 % auf neues 52-Wochen-Tief

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ABO Energy insgesamt ein Minus von -89,43 % zu verkraften.

Ein neues 52-Wochen-Tief und der sechste Verlusttag in Folge prägen den Handel bei ABO Energy. Innerhalb einer Woche verliert die Aktie damit 90,27 % an Wert. Einen konkreten Auslöser für den aktuellen Kurssturz gibt es nicht; Enel und Iberdrola geben deutlich weniger nach.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -90,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -91,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -96,99 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,39 %.

Die Aktie von ABO Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -78,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei -63,14 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Finanzierungskrise von ABO Energy. Umstritten ist, ob die KGaA-Struktur die Eigenkapitalaufnahme erschwert und Kursabschläge begünstigt hat. Als weitere Ursachen werden überhöhte Projektbewertungen, Gewinnrealisierung ohne Mittelzufluss, hohe Personalkosten und schwache Auslandsmärkte genannt. Auch Wasserstoffinvestitionen und eine Restrukturierung über StaRUG werden thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

ABO Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -90,27 % 1 Monat -91,69 % 3 Monate -89,43 % 1 Jahr -98,97 %

Informationen zur ABO Energy Aktie

Stand: 16.11.2026, 11:27 Uhr

ABO Energy (ehem. ABO Wind) entwickelt, baut und betreibt Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Kerngeschäft: Projektentwicklung, EPC, Betriebsführung. Starke Position im europäischen EE-Projektmarkt, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Encavis, PNE, Energiekontor, Ørsted. USP: Technologie-Mix, frühe Projektphase-Kompetenz, breite Länderdiversifikation.

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Mio. € wert.

ABO Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der ABO Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ABO Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.