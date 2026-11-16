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    Singulus Technologies rutscht trotz Jahresrally den dritten Tag in Folge ab

    Unter Druck

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    Singulus Technologies bricht um 10,62 % ein und verliert damit deutlich stärker als die ebenfalls schwächeren Wettbewerber Applied Materials und AIXTRON.

    Unter Druck - Singulus Technologies rutscht trotz Jahresrally den dritten Tag in Folge ab

    Der dritte Verlusttag in Folge setzt Singulus Technologies unter Druck; zeitweise beträgt das Minus 13,05 %. Trotz des Rückschlags steht seit Jahresbeginn noch ein Kursplus von 1.302,78 % zu Buche. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

    Singulus Technologies Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 16.11.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Singulus Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +179,78 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Singulus Technologies Aktie damit um +90,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +107,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Singulus Technologies eine positive Entwicklung von +1.302,78 % erlebt.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Singulus Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Singulus nach dem starken Kursanstieg. Genannt werden ein bei TR angezeigtes Kursziel von 26,57 Euro und mögliche Rücksetzer auf 12–15 Euro. Optimistische Szenarien setzen auf Folgeaufträge aus der SpaceX-Partnerschaft und deutlich höhere Umsätze. Diskutiert werden die Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. Euro, der 60-Mio.-Euro-Auftrag sowie Risiken bei Lieferfähigkeit, Kosten und profitabler Abwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Singulus Technologies eingestellt.

    Zur Singulus Technologies Diskussion

    Dieser Small Cap steht jetzt im Rampenlicht!


    Im heutigen Video starte ich mit meinem Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche in der KI-Welt. Anschließend geht es um zahlreiche aktuelle Meldungen und Quartalszahlen aus dem deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich.

    Die Aktie von Singulus Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 135,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 35,87 %, über 10 Jahre bei 17,01 %.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Singulus Technologies

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,85 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -1,67 %.

    Singulus Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +90,57 %
    1 Monat +107,82 %
    3 Monate +179,78 %
    1 Jahr +1.332,62 %
    Stand: 16.11.2026, 11:28 Uhr

    Informationen zur Singulus Technologies Aktie

    Singulus Technologies ist ein spezialisierter Maschinenbauer mit Fokus auf nachhaltige Technologien in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie. Die Maschinen sind für Oberflächenveredelung und Vakuumbeschichtung konzipiert. Trotz starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Applied Materials, punktet Singulus mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und innovativen Technologien.

    Es gibt 9 Mio. Singulus Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,49 Mio. € wert.

    Singulus Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Singulus Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Singulus Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Singulus Technologies

    -13,05 %
    +84,43 %
    +101,13 %
    +170,78 %
    +1.286,52 %
    +1.036,63 %
    +298,17 %
    +311,67 %
    +222,98 %
    ISIN:DE000A1681X5WKN:A1681X
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