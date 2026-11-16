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    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) sackt im Monat um 30,51 % ab

    Rücksetzer

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    Die Aktie von Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) bricht heute um 7,17 % ein.

    Rücksetzer - Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) sackt im Monat um 30,51 % ab
    Foto: adobe.stock.com

    Auf Monatssicht summiert sich der Kursverlust bei Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) auf 30,51 %. Die Aktie verzeichnet bereits den dritten Verlusttag in Folge. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.11.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,76 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie damit um -9,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) um -22,96 % verloren.

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    Informationen zur Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie

    Es gibt 237 Mio. Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,44 Mrd. € wert.

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,89 %
    1 Monat -30,51 %
    3 Monate -14,76 %
    1 Jahr -26,60 %
    Stand: 16.11.2026, 11:30 Uhr

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)

    -7,00 %
    -10,57 %
    -31,03 %
    -15,40 %
    -27,15 %
    -28,66 %
    ISIN:US1725731079WKN:A417ZL
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