Commerzbank: EU genehmigt Übernahme durch UniCredit ohne Auflagen
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Die EU-Kommission macht den Weg für UniCredits Commerzbank-Pläne frei. Noch fehlt eine Genehmigung aus Polen. Der geplante Zusammenschluss könnte rund 7.000 Arbeitsplätze kosten.
UniCredit ist die Kontrolle über die Commerzbank einen großen Schritt näher gekommen. Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme ohne Auflagen genehmigt. Nach Einschätzung der Brüsseler Wettbewerbshüter gibt es auch für den deutschen Mittelstand weiterhin ausreichend Kreditalternativen. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.
Noch fehlt die Freigabe aus Polen
Die Italiener haben sich bereits Zugriff auf knapp 50 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert. Laut UniCredit steht nun nur noch die polnische Genehmigung aus. Konzernchef Andrea Orcel erwartet alle Freigaben bis Ende November.
Rund 7.000 Stellen sind gefährdet
Orcel will die Commerzbank mit der Hypovereinsbank zusammenführen und dadurch Milliarden einsparen. Seine Pläne umfassen rund 7.000 Stellenstreichungen sowie ein verkleinertes Auslandsnetz.
Die Bundesregierung lehnt die Übernahme bislang ab. Der Bund hält gut 13 Prozent der Commerzbank-Anteile. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verlangt, dass der Sitz der Bank in Frankfurt bleibt und sie den deutschen Mittelstand weiterhin mit Krediten versorgt.
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp führt inzwischen Gespräche mit UniCredit. Sollte der italienische Konzern die Kontrolle erlangen, könnte Orcel Anfang 2027 den Aufsichtsrat neu besetzen und anschließend auch einen Wechsel an der Vorstandsspitze herbeiführen.
Für Kunden hat die Entwicklung zunächst keine unmittelbaren Folgen. Welche Filialen bei einer Zusammenführung geschlossen werden könnten, ist noch offen.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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