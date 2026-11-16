Commerzbank: EU genehmigt Übernahme durch UniCredit ohne Auflagen

UniCredit ist die Kontrolle über die Commerzbank einen großen Schritt näher gekommen. Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme ohne Auflagen genehmigt. Nach Einschätzung der Brüsseler Wettbewerbshüter gibt es auch für den deutschen Mittelstand weiterhin ausreichend Kreditalternativen. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

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Die Italiener haben sich bereits Zugriff auf knapp 50 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert. Laut UniCredit steht nun nur noch die polnische Genehmigung aus. Konzernchef Andrea Orcel erwartet alle Freigaben bis Ende November.

Rund 7.000 Stellen sind gefährdet

Orcel will die Commerzbank mit der Hypovereinsbank zusammenführen und dadurch Milliarden einsparen. Seine Pläne umfassen rund 7.000 Stellenstreichungen sowie ein verkleinertes Auslandsnetz.

Die Bundesregierung lehnt die Übernahme bislang ab. Der Bund hält gut 13 Prozent der Commerzbank-Anteile. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verlangt, dass der Sitz der Bank in Frankfurt bleibt und sie den deutschen Mittelstand weiterhin mit Krediten versorgt.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp führt inzwischen Gespräche mit UniCredit. Sollte der italienische Konzern die Kontrolle erlangen, könnte Orcel Anfang 2027 den Aufsichtsrat neu besetzen und anschließend auch einen Wechsel an der Vorstandsspitze herbeiführen.

Für Kunden hat die Entwicklung zunächst keine unmittelbaren Folgen. Welche Filialen bei einer Zusammenführung geschlossen werden könnten, ist noch offen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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