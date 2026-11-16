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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.11.26

    Umsatzspitzenreiter

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare
    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.11.26
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (-2,04 %) genz vorne. Gefolgt von SAP SE (-0,07 %), Eurozone 50 (-0,47 %), STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,40 %), STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (-0,47 %).

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    Long
    200,27€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    226,91€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance PU3NGB Long 65,53 116,92 Tsd.
    Silber BE2MLF Long 5,94 108,85 Tsd.
    SMA Solar Technology AG HM42T1 Long 15,74 106,18 Tsd.
    NASDAQ 100 BE1WXE Short 25,17 106,04 Tsd.
    Allianz SE FE4KMZ Long 4,71 77,63 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation SU924F Long 2,47 1,72 Mio.
    US Tech 100 PU24AM Long 32,75 59,80 Tsd.
    Nebius Group Registered (A) BE0LA1 Long 2,27 32,88 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index PL4QM7 Long 3,78 16,86 Tsd.
    ServiceNow PU2AQL Long 3,69 15,25 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    SAP SE
    Classic
    		DN6QWV 813,20 Tsd.
    Eurozone 50
    Cap
    		PJ2H11 735,15 Tsd.
    STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
    Bonus Garantie
    		A46JV0 727,20 Tsd.
    STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
    Bonus Garantie
    		A46JVZ 576,71 Tsd.
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Classic
    		DK1F7G 380,89 Tsd.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.11.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.11.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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