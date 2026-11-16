Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.11.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (-2,04 %) genz vorne. Gefolgt von SAP SE (-0,07 %), Eurozone 50 (-0,47 %), STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,40 %), STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (-0,47 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|PU3NGB
|Long
|65,53
|116,92 Tsd.
|Silber
|BE2MLF
|Long
|5,94
|108,85 Tsd.
|SMA Solar Technology AG
|HM42T1
|Long
|15,74
|106,18 Tsd.
|NASDAQ 100
|BE1WXE
|Short
|25,17
|106,04 Tsd.
|Allianz SE
|FE4KMZ
|Long
|4,71
|77,63 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SU924F
|Long
|2,47
|1,72 Mio.
|US Tech 100
|PU24AM
|Long
|32,75
|59,80 Tsd.
|Nebius Group Registered (A)
|BE0LA1
|Long
|2,27
|32,88 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|PL4QM7
|Long
|3,78
|16,86 Tsd.
|ServiceNow
|PU2AQL
|Long
|3,69
|15,25 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SAP SE
|
Classic
|DN6QWV
|813,20 Tsd.
|Eurozone 50
|
Cap
|PJ2H11
|735,15 Tsd.
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|A46JV0
|727,20 Tsd.
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|A46JVZ
|576,71 Tsd.
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
|
Classic
|DK1F7G
|380,89 Tsd.
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