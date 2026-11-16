🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUSA Rare Earth Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu USA Rare Earth Registered (A)

    Vom Minus ins Plus: USA Rare Earth Registered (A) schießt nach oben

    Rückenwind

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA Rare Earth Registered (A) springt um 30,02 % nach oben, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 33,95 % im Minus.

    Rückenwind - Vom Minus ins Plus: USA Rare Earth Registered (A) schießt nach oben
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Tagesverlust von 2,64 % dreht USA Rare Earth Registered (A) deutlich ins Plus. Damit setzt sich die Aktie vom wO USA All Ind. 500 ab, der um 0,31 % nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

    USA Rare Earth Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt USA Rare Earth Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -65,77 % im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.050,00€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.038,54€
    Basispreis
    4,65
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um -5,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,95 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich heute nur um -0,31 %. USA Rare Earth Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,00 %
    1 Monat -33,95 %
    3 Monate -65,77 %
    Stand: 16.11.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

    Es gibt 375 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd.EUR € wert.

    USA Rare Earth Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    USA Rare Earth Registered (A)

    -4,29 %
    -6,81 %
    -30,17 %
    -61,78 %
    -46,87 %
    -57,90 %
    ISIN:US91733P1075WKN:A412UH
    USA Rare Earth Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Rückenwind Vom Minus ins Plus: USA Rare Earth Registered (A) schießt nach oben USA Rare Earth Registered (A) springt um 30,02 % nach oben, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 33,95 % im Minus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     