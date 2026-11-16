Vom Minus ins Plus: USA Rare Earth Registered (A) schießt nach oben

Auf Sicht von drei Monaten bleibt USA Rare Earth Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -65,77 % im Minus.

Nach einem zwischenzeitlichen Tagesverlust von 2,64 % dreht USA Rare Earth Registered (A) deutlich ins Plus. Damit setzt sich die Aktie vom wO USA All Ind. 500 ab, der um 0,31 % nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um -5,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,95 %.

Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich heute nur um -0,31 %. USA Rare Earth Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,00 % 1 Monat -33,95 % 3 Monate -65,77 %

Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

Stand: 16.11.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 375 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd.EUR € wert.

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Ob die USA Rare Earth Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.