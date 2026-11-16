Ausgerechnet diese Billig-Airlines versprechen satte Gewinne

Doch während die Branche mit den Folgen kämpft, sehen Analysten bei mehreren Airline-Aktien Kaufchancen.

Ein seltener Flugstopp hat den US-Luftverkehr am Freitag für fast fünf Stunden lahmgelegt. Die Luftfahrtbehörde FAA untersagte landesweit Flugzeugstarts. Auch am Sonntag kam es laut FlightAware noch zu 2.100 Ausfällen und 9.400 Verspätungen. Erst heute soll sich der Flugverkehr wieder weitgehend normalisieren.

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Analyst sieht bis zu 46 Prozent Kurspotenzial

Deutsche-Bank-Analyst Michael Linenberg hat sowohl Frontier Airlines als auch JetBlue von Halten auf Kaufen hochgestuft. Für Frontier erhöhte er sein Kursziel von 7 auf 10 US-Dollar. Gemessen am Freitagsschlusskurs von 7,59 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von knapp 32 Prozent.

Noch optimistischer ist der Analyst bei JetBlue. Sein neues Kursziel von 5,50 US-Dollar liegt 46 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 3,76 US-Dollar.

Die Frontier-Group-Aktie hatte den Freitagshandel noch mit einem Minus von 1,43 Prozent beendet, legt am Montag in der Vorbörse jedoch um 4,22 Prozent auf 7,91 US-Dollar zu.

Anders sieht es bei JetBlue aus. Nach einem Kursverlust von 1,31 Prozent am Freitag verliert die Aktie vorbörslich weitere 4,26 Prozent auf 3,60 US-Dollar.

Billigflieger setzen plötzlich auf Luxus

Hinter dem Optimismus steckt ein Strategiewechsel. Statt ausschließlich mit günstigen Tickets zu konkurrieren, wollen die Airlines künftig mehr Geld pro Passagier verdienen.

Frontier führt ab März 2027 erstmals eine eigene First Class ein. Geräumigere Sitze sollen ab 129 US-Dollar pro Strecke erhältlich sein. Auch schnelles WLAN über Starlink ist geplant.

JetBlue verfolgt einen ähnlichen Ansatz und startet bereits am 8. Dezember mit einem neuen First-Class-Angebot auf ausgewählten Inlandsflügen.

Einschätzung: Das Flugchaos dürfte die langfristigen Aussichten der Branche kaum verändern. Entscheidend ist vielmehr, welche Gesellschaften ihre Gewinne künftig steigern können. Frontier hat mit einem Kursplus von über 60 Prozent in diesem Jahr bereits einen erheblichen Teil der Erwartungen vorweggenommen. JetBlue bietet auf Basis des Analystenkursziels mehr theoretisches Aufwärtspotenzial, trägt allerdings auch höhere Risiken. Ob die neuen Premiumangebote tatsächlich mehr Gewinne bringen, dürfte darüber entscheiden, ob die Aktien steigen werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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