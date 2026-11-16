MSCI World: Mindestens 28 Aktien fliegen raus – nur 2 kommen hinzu

Allein in den USA gibt es bis zu 24 Abgänge

MSCI hat am 11. November die Ergebnisse seiner November-Überprüfung veröffentlicht. Die Liste gehört zum MSCI Global Standard Index (ACWI), der Industrie- und Schwellenländer umfasst. Zählt man nur die Streichungen in Industrieländern, ergeben sich 42 Titel, davon 24 aus den USA. Ein Abgleich mit der aktuellen Bestandsliste des MSCI World zeigt: Mindestens 28 dieser Aktien sind derzeit tatsächlich darin enthalten. Für die übrigen 14 ließ sich das nicht bestätigen. Prominente Abgänge sind Strategy, Deckers Outdoor und Weyerhaeuser aus den USA sowie Nissan aus Japan. Auch Xero, das in Australien notiert ist, verliert seinen Platz.

Das ist die Streichliste von MSCI für die Industrieländer, mindestens 28 Titel sind im MSCI World bestätigt: