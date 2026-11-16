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    Sterling Infrastructure: Deutliches Minus bei fast stabilem Markt

    Unter Druck

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    Sterling Infrastructure bricht um 7,16 % ein und verliert damit nach dem kräftigen Wochenplus wieder an Boden.

    Unter Druck - Sterling Infrastructure: Deutliches Minus bei fast stabilem Markt

    Deutlich schwächer als der Gesamtmarkt zeigt sich Sterling Infrastructure: Während der wO USA All Ind. 500 um 0,35 % nachgibt, gerät die Aktie des US-Infrastrukturdienstleisters kräftig unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Auf Monatssicht summiert sich der Verlust auf 35,48 %.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Sterling Infrastructure Aktie am 16.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Sterling Infrastructure Verluste von -48,50 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sterling Infrastructure Aktie damit um +12,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,78 % verloren.

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    Während Sterling Infrastructure deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,35 %.

    Sterling Infrastructure Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,57 %
    1 Monat -35,48 %
    3 Monate -48,50 %
    1 Jahr -11,93 %
    Stand: 16.11.2026, 13:00 Uhr

    Die Aktie von Sterling Infrastructure erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 65,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei 60,79 %.

    Informationen zur Sterling Infrastructure Aktie

    Sterling Infrastructure (ISIN US8592411016) ist ein etablierter US-Infrastrukturdienstleister. Das Unternehmen erschließt Standorte für Rechenzentren und Industrie, baut Straßen und Brücken und bietet Erd-, Entwässerungs- sowie Betonarbeiten. Wettbewerber sind etwa Granite Construction und Primoris. Mögliche Differenzierungsmerkmale: gebündelte Standorterschließung, hohe Eigenleistung und Erfahrung mit komplexen Großprojekten im wachstumsstarken Rechenzentrumsmarkt.

    Es gibt 31 Mio. Sterling Infrastructure Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,88 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Sterling Infrastructure Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sterling Infrastructure Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Sterling Infrastructure

    -3,85 %
    +10,10 %
    -35,46 %
    -49,16 %
    -13,47 %
    +321,49 %
    +1.316,67 %
    ISIN:US8592411016WKN:882359
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