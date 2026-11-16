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    Seitwärts: EUR/CHF notiert bei 0,92519 CHF

    EUR/CHF

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    EUR/CHF seitwärts – Kurs unverändert bei 0,92519 CHF.

    EUR/CHF - Seitwärts: EUR/CHF notiert bei 0,92519 CHF
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/CHF tritt auf der Stelle. Mit +0,10 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 0,92519CHF.

    EUR/CHF Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,20 %
    1 Monat -0,31 %
    3 Monate -1,65 %
    1 Jahr +0,26 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/CHF bei 0,964568CHF. Aus einer Anlage von 5.000CHF wäre bis heute bei einem Kurs von 0,92519CHF ein Wert von 4.795,85CHF geworden – ein Gewinn von -4,08 %.

    Informationen zum Schweizer Franken

    Der Franken ist nicht nur Zahlungsmittel der Schweiz und Liechtensteins, sondern auch Symbol für Stabilität. Im Währungspaar EUR-CHF spiegeln sich Zinsentscheidungen, Wirtschaftsdaten und globale Risiken wider. Schwankungen im Kurs wirken sich unmittelbar auf Exporte, Kapitalflüsse und Anlageentscheidungen aus, was den Franken besonders bedeutend macht.

    Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    EUR/CHF

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    -4,17 %
    -12,22 %
    -13,70 %
    -41,97 %
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