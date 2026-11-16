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    Ruhiger Handel - USD/TRY notiert bei 50,39220 TRY

    USD/TRY

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    USD/TRY seitwärts – Kurs unverändert bei 50,39220 TRY.

    USD/TRY - Ruhiger Handel - USD/TRY notiert bei 50,39220 TRY
    Foto:
    Kaum Bewegung: USD/TRY notiert unverändert bei 50,39220TRY. Händler warten auf neue Impulse.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,46 %
    1 Monat +1,73 %
    3 Monate +5,30 %
    1 Jahr +19,09 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte USD/TRY bei 28,69129TRY. Aus einer Anlage von 5.000TRY wäre bis heute bei einem Kurs von 50,39220TRY ein Wert von 8.781,80TRY geworden – ein Gewinn von +75,64 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira (TRY) hat in den letzten Jahren extreme Schwankungen erlebt. Politische Unsicherheit, hohe Inflation und Eingriffe in die Geldpolitik prägen den Kurs. Das Währungspaar EUR-TRY gilt daher als Gradmesser für Stabilität und Vertrauen in die türkische Wirtschaft. Für Anleger und Unternehmen bleibt der Lirakurs ein zentraler Risikofaktor.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    USD/TRY

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    +0,44 %
    +1,71 %
    +5,28 %
    +19,07 %
    +75,60 %
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    +1.417,29 %
    +3.632,56 %






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