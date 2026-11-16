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    DeFi Technologies erzielt 22,3 Mio. Dollar Nettogewinn im Q3 2026

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    Weniger Umsatz, neue Produkte: DeFi Technologies meldet für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von 22,3 Mio. US-Dollar und treibt den Ausbau seiner Krypto-Plattform voran.

    DeFi Technologies erzielt 22,3 Mio. Dollar Nettogewinn im Q3 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Im dritten Quartal 2026 erzielte DeFi Technologies einen Umsatz von 18,3 Mio. US-Dollar und ein Betriebsergebnis von 7,0 Mio. US-Dollar; der Nettogewinn betrug 22,3 Mio. US-Dollar.
    • Der Umsatz lag unter dem Vorjahreswert von 22,3 Mio. US-Dollar. Auch das Betriebsergebnis sank gegenüber 9,0 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2025; die Betriebskosten gingen zugleich von 13,2 auf 11,3 Mio. US-Dollar zurück.
    • Valours durchschnittlich verwaltetes Vermögen betrug 492,8 Mio. US-Dollar. Die ETPs verzeichneten Nettozuflüsse von 26,1 Mio. US-Dollar; Verwaltungsgebühren sowie Staking- und Krediterträge summierten sich auf 3,8 Mio. US-Dollar.
    • Stillman Digital steuerte im Quartal 2,2 Mio. US-Dollar an Handelsprovisionserlösen bei.
    • Zum 30. September beliefen sich die Barmittel, Treasury-Vermögenswerte und Investitionen des Unternehmens auf insgesamt rund 159 Mio. US-Dollar.
    • Das Unternehmen baut seine Plattform und Produktpalette aus: Seit Quartalsende legte Valour acht weitere ETPs auf; zudem wurde im September ein Smart Crypto Fund für professionelle und qualifizierte Anleger gestartet.



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