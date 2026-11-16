Coinbase-Aktie: So tief kann sie jetzt noch fallen!

Doch zur Verabschiedung des sogenannten Clarity Act kam es bis heute nicht. Gleichzeitig verschärfen Notenbanken ihre geldpolitische Straffung, um den weltweit hohen Inflationsraten Herr zu werden. Das belastet zinslose Assets und hat nach einer Abwärtstrendbeschleunigung in den vergangenen Tagen zur Rückabwicklung der Erholungsrallye bei Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Währungen geführt. Die Chancen auf eine rasche Erholung werden von Expertinnen und Experten als derzeit nur gering bewertet .

Nach einer schwachen ersten Jahreshälfte gelang Bitcoin und Co. im August und September eine steile Erholungsrallye. Vor allem die Aussichten auf weitere regulatorische Erleichterungen sorgten am Kryptomarkt für Kaufdruck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Coinbase kann sich der Misere nicht entziehen

Gemeinsam mit den Notierungen von Bitcoin und Co. ist in den vergangenen Wochen auch die Aktie von Coinbase in die Tiefe gerauscht. Sie ist sogar auf ein neues Jahres- und damit gleichzeitig sogar Mehrjahrestief gefallen, was aus technischer Perspektive ein starkes Verkaufssignal darstellt. Tatsächlich könnte die Talfahrt weiter an Fahrt aufnehmen, nachdem zuletzt auch eine wichtige Unterstützungslinie unterschritten wurde.

Wichtige Unterstützung aufgegeben, frische Verkaufssignale

Für die Aktie des Kryptobörsenbetreibers geht es bereits seit über einem Jahr anhaltend bergab. Ausgehend von einem Rekordhoch von fast 450 US-Dollar hat Coinbase inzwischen mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren. Das Problem: Die zwischenzeitlichen Erholungsrallyes am Kryptomarkt sorgten bei Coinbase für unterdurchschnittliche Kursgewinne, welche die vorherigen Abverkäufe nicht kompensieren konnten. Gleichzeitig blieben das Transaktionsvolumen und damit auch die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück.

Im Bereich von 140 bis 150 US-Dollar verfügte Coinbase lange über eine äußerst zuverlässige Unterstützung, von der aus in diesem Jahr mehrere Gegenbewegungen gestartet werden konnten, für die im Bereich zwischen 200 und 220 US-Dollar jedoch mehrfach Schluss war.

In diesem Bereich scheiterte auch der jüngste Erholungsversuch, wodurch die Abwärtstrendlinie bestätigt wurde. Gleichzeitig kam es zum Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte sowie einem Death Cross. Das verschärfte den Verkaufsdruck, dem in der vergangenen Woche auch der Unterstützungsbereich zwischen 140 bis 150 US-Dollar zum Opfer fiel. Von hier aus dürfte die Reise jetzt weiter in Richtung 100 US-Dollar gehen, wo der nächste Support liegt.

Fortgesetzte Verluste wahrscheinlicher als Erholung

Wie bei Bitcoin erscheint auch bei Coinbase eine rasche Trendumkehr als technisch unwahrscheinlich, denn die Indikatoren RSI und MACD unterstützten den Abwärtstrend mit eigenen Abwärtsbewegungen bislang. Die bullishen Divergenzen, die sich zeitweise gezeigt hatten, sind unterdessen wieder Geschichte.

Überverkauft ist Coinbase hingegen noch nicht. Der RSI liegt auf Tagesbasis bei 32,5 Zählern und auf Wochenbasis bei 34,5. Als Schwellenwert gelten 30, wobei für Coinbase als überdurchschnittlich volatiler Wert besser 20 heranzuziehen sind, um einen klar überverkauftes Niveau festzustellen. Das bedeutet, dass die Aktie gegenwärtig noch viel Platz nach unten hat.

Neue Kaufsignale lägen hingen erst jenseits von etwa 180 US-Dollar wieder vor. Für einen Anstieg in diesen Bereich gibt es gegenwärtig jedoch keinerlei Hinweise. Ohne eine kräftige Erholung am Kryptomarkt müssen sich Anlegerinnen und Anleger daher auf fortgesetzte Kursverluste einstellen.

Fazit: Fairer Wert tief im zweistelligen Bereich

Wird ein Blick auch auf die Unternehmensbewertung geworfen, fallen die weiteren Aussichten für die Coinbase-Aktie noch düsterer aus. Für das laufende Geschäftsjahr werden keine Gewinne erwartet, erst im kommenden Jahr soll der Börsenbetreiber einen bereinigten Gewinn von 2,46 US-Dollar je Aktie erwirtschaften, woraus sich ein KGV von 52 ergäbe.

Börsenbetreiber wie CME, CBOE und Nasdaq sind dagegen mit Gewinnvielfachen von 26 bewertet. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste Coinbase also sehr viel höhere Gewinne erwirtschaften oder die Aktie sich halbieren. Angesichts des zyklischen und durch Prognosemärkte wie Polymarket und Kalshi unter Druck geratende Geschäftsmodell müsste ein faires Gewinnvielfaches für Coinbase sogar noch darunter liegen. Da wahre Wert und damit das Kursziel zur Unterseite dürfte dementsprechend bei 50 bis 60 US-Dollar liegen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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