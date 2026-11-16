Aktionäre ziehen vor Gericht: Intel verliert weiter

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Intel mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -42,27 % hinnehmen.

Aktionäre werfen Intel Täuschung vor und ziehen nach dem Kurssturz vor Gericht. Die erneuten Verluste fallen mit einer breiteren Schwäche im Halbleitersektor zusammen: Auch Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing und NVIDIA geben nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +3,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,60 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +62,78 % gewonnen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,06 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -3,44 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,41 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -4,62 %

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,58 % 1 Monat -39,60 % 3 Monate -42,27 % 1 Jahr +68,29 %

Stand: 16.11.2026, 13:18 Uhr

Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,94 %, über 10 Jahre bei 4,64 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den beschriebenen Kursrückgang der Intel-Aktie von 140 auf 68 USD und einen möglichen Wiederanstieg auf 90 USD. Diskutiert werden charttechnische Kurslücken sowie eine ältere Marke bei 12,50 USD. Daneben geht es um den Einfluss von Fundamentaldaten, Trumps Unterstützung und eines erwähnten Nvidia-Deals auf die Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Intel entwickelt und fertigt Halbleiter, vor allem x86-Prozessoren für PCs und Server, und bietet Auftragsfertigung an. Der Konzern zählt zu den führenden CPU-Anbietern, steht aber unter Druck durch AMD, Nvidia und ARM-basierte Chips; in der Auftragsfertigung dominiert TSMC. Mögliche Stärken sind die Kombination aus Chipdesign und eigenen Fabriken, fortschrittliche Packaging-Technik sowie ein breites Software-Ökosystem.

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 273,62 Mrd. € wert.

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Intel Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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