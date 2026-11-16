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    NVIDIA: Kursziel gekürzt, Aktie setzt Verluste fort

    Im Blickpunkt

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    NVIDIA gibt um 3,38 % nach und verzeichnet damit den dritten Verlusttag in Folge.

    Im Blickpunkt - NVIDIA: Kursziel gekürzt, Aktie setzt Verluste fort
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    UBS senkt das Kursziel für NVIDIA von 300 auf 240 US-Dollar, hält aber an der Einstufung „Buy“ fest. Analyst Timothy Arcuri geht davon aus, dass der Konzern die Umsatzerwartungen im dritten Geschäftsquartal übertroffen hat. Zugleich geben auch die Chipwerte Advanced Micro Devices, Intel und Broadcom nach, wobei Advanced Micro Devices mit einem Minus von 5,21 % am stärksten verliert.

    NVIDIA Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 16.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei NVIDIA damit auf -26,72 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -10,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -10,96 % verloren.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,21 %. Intel notiert im Minus, mit -4,99 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,41 %. Broadcom verliert -3,61 %

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,74 %
    1 Monat -26,80 %
    3 Monate -26,72 %
    1 Jahr -13,24 %
    Stand: 16.11.2026, 13:21 Uhr

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erneute Kursverluste, mögliche Nachkäufe unter 140 und die bevorstehenden Quartalszahlen. Befürchtet wird, dass Unsicherheit um die CEO-Position die Zahlen überlagert. Für einen positiven Ausblick und eine spekulierte Rückkehr Huangs werden 20 % Aufwärtspotenzial erwartet. Zudem wird eine UBS-Kurszielsenkung von 300 auf 240 US-Dollar bei unveränderter Kaufempfehlung genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 47,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,82 %, über 10 Jahre bei 52,47 %.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Bil. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

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    -10,78 %
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    +6.947,46 %
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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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