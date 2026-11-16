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    Infineon Technologies verliert den dritten Handelstag in Folge

    Im Blickpunkt

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    Die Aktie von Infineon Technologies gibt um 2,81 % nach und setzt ihre Verlustserie fort.

    Im Blickpunkt - Infineon Technologies verliert den dritten Handelstag in Folge
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Die Schwäche im Halbleitersektor erfasst neben Infineon Technologies auch ON Semiconductor, Texas Instruments und STMicroelectronics. Trotz des dritten Verlusttags in Folge liegt Infineon auf Wochensicht noch 7,18 % im Plus. Über einen Monat steht dagegen ein Rückgang von 7,28 %.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Infineon Technologies Aktie am 16.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Infineon Technologies Aktionäre einen Verlust von -20,90 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +7,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +31,22 %.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,47 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -1,71 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,85 %. ON Semiconductor verliert -2,78 % NIO notiert im Minus, mit -1,14 %.

    Dax bleibt trotz Tech-Schwäche in Sichtweite des Rekordhochs


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    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Infineon entwickelt Halbleiter für energieeffiziente Mobilität, Industrie und sichere Elektronik. Kernprodukte sind Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren und Sicherheitschips. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern von Auto- und Leistungshalbleitern. Konkurrenten sind STMicroelectronics, NXP, onsemi und Renesas. Stärken sind das breite Portfolio, Systemkompetenz und Technologien auf Silizium-, SiC- und GaN-Basis.

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,13 Mrd. € wert.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,18 %
    1 Monat -7,28 %
    3 Monate -20,90 %
    1 Jahr +40,24 %
    Stand: 16.11.2026, 13:21 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von rund 5 % nach den Jahreszahlen: Der Umsatz stieg um 12 % auf 16,4 Mrd. Euro, der Gewinn um 49 % auf 1,51 Mrd. Euro. Im Fokus stehen KI-Rechenzentren als Wachstumstreiber, erwartete Rekordergebnisse 2026/27 und die angekündigte Dividendenerhöhung. Diskutiert werden Einstiegschancen nach dem Kursanstieg, langfristiges Kurspotenzial und der technologische Fortschritt bei 300-mm-SiC-Wafern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,43 %, über 10 Jahre bei 12,33 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Infineon Technologies

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