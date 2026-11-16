Yggdrasil SPAC 1: Innok Robotics prüft Kapitalerhöhung fürs Wachstum
Innok Robotics lotet frisches Kapital für weiteres Wachstum aus. Eine mögliche Barkapitalerhöhung soll die internationale Expansion und die Entwicklung der AMR-Technologie unterstützen.
- Innok Robotics prüft eine Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums.
- Dafür soll das Genehmigte Kapital 2026 genutzt werden.
- Die ICF BANK AG wurde mit der Prüfung und Vorbereitung der möglichen Maßnahme beauftragt.
- Ziel ist, die finanzielle Flexibilität zu stärken und die Wachstumsstrategie zu unterstützen.
- Geplant sind insbesondere die Skalierung des Geschäfts, der Ausbau der internationalen Präsenz und die Weiterentwicklung der AMR-Technologie, darunter des INSPECTOS-Roboters.
- Über Durchführung, Struktur, Umfang und Konditionen ist noch nicht entschieden; diese hängen unter anderem vom Marktumfeld und den Prüfungsergebnissen ab.
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