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    DWK Deutsche Wasserkraft: Wertberichtigung führt zu Verlustanzeige

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    Bilanzkorrektur mit Folgen: Eine Abschreibung von 1,73 Mio. Euro lässt das Eigenkapital der DWK Deutsche Wasserkraft AG einbrechen. Der Vorstand prüft weitere Kapitalmaßnahmen.

    DWK Deutsche Wasserkraft: Wertberichtigung führt zu Verlustanzeige
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
    • Die DWK Deutsche Wasserkraft AG nimmt für den Jahresabschluss 2025 eine Wertberichtigung von **1.731.755 Euro** auf Finanzanlagen vor.
    • Betroffen sind nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf 2018 erworbene „Next Generation Gifting Assets“; sie führen selbst zu keinem Mittelabfluss.
    • Das Eigenkapital sinkt dadurch von rund **2,24 Mio. Euro auf 521.132 Euro**. Bei 2.979.330 Euro Grundkapital ist damit mehr als die Hälfte des Grundkapitals verloren.
    • Der Vorstand will unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, den Verlust nach § 92 Abs. 1 AktG anzeigen und die Lage sowie weitere Schritte erläutern.
    • Die Gesellschaft beendet die bisherige Platzierung und führt die Kapitalerhöhung in reduziertem Umfang fort: geplant sind **180.455 neue Aktien** zu je 1 Euro, mit rund **198.500 Euro Bruttoerlös**.
    • Der Vorstand prüft weitere bilanzielle Bereinigungen, eine mögliche Kapitalherabsetzung und zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen; konkrete Entscheidungen stehen noch aus.



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