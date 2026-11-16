DWK Deutsche Wasserkraft: Wertberichtigung führt zu Verlustanzeige 105 0 Kommentare

Bilanzkorrektur mit Folgen: Eine Abschreibung von 1,73 Mio. Euro lässt das Eigenkapital der DWK Deutsche Wasserkraft AG einbrechen. Der Vorstand prüft weitere Kapitalmaßnahmen.

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