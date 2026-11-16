DWK Deutsche Wasserkraft: Wertberichtigung führt zu Verlustanzeige
Bilanzkorrektur mit Folgen: Eine Abschreibung von 1,73 Mio. Euro lässt das Eigenkapital der DWK Deutsche Wasserkraft AG einbrechen. Der Vorstand prüft weitere Kapitalmaßnahmen.
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- Die DWK Deutsche Wasserkraft AG nimmt für den Jahresabschluss 2025 eine Wertberichtigung von **1.731.755 Euro** auf Finanzanlagen vor.
- Betroffen sind nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf 2018 erworbene „Next Generation Gifting Assets“; sie führen selbst zu keinem Mittelabfluss.
- Das Eigenkapital sinkt dadurch von rund **2,24 Mio. Euro auf 521.132 Euro**. Bei 2.979.330 Euro Grundkapital ist damit mehr als die Hälfte des Grundkapitals verloren.
- Der Vorstand will unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, den Verlust nach § 92 Abs. 1 AktG anzeigen und die Lage sowie weitere Schritte erläutern.
- Die Gesellschaft beendet die bisherige Platzierung und führt die Kapitalerhöhung in reduziertem Umfang fort: geplant sind **180.455 neue Aktien** zu je 1 Euro, mit rund **198.500 Euro Bruttoerlös**.
- Der Vorstand prüft weitere bilanzielle Bereinigungen, eine mögliche Kapitalherabsetzung und zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen; konkrete Entscheidungen stehen noch aus.
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