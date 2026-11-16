Auch beim Wirtschaftswachstum unterscheiden sich die Prognosen: Goldman Sachs erwartet weltweit 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent im Jahr 2026, Morgan Stanley kalkuliert mit 3,4 Prozent nach 3,5 Prozent.

Aktien rauf, Öl runter. Goldman Sachs und Morgan Stanley erwarten für das Jahr 2027 weitere Kursgewinne und sinkende Ölpreise. Ausgerechnet bei Europa liegen die Strategen jedoch weit auseinander, wie CNBC berichtet.

Aktien: Auf welche Aktienmärkte die beiden Banken setzen

Morgan Stanley empfiehlt, globale Aktien im Portfolio maximal zu übergewichten. Ihre Favoriten sind die USA, Japan und Europa. Für die Unternehmen im MSCI All Country World Index erwartet die Bank ein Gewinnwachstum von 13 Prozent.

Auch Goldman Sachs setzt auf eine Fortsetzung des Bullenmarktes und bevorzugt die USA und Japan. Europas Aktien hingegen sollen Anleger untergewichten. Asien und Schwellenländer bewertet die Bank neutral.

Auch Morgan Stanley ist bei Schwellenländern neutral eingestellt. Hier erwartet das Haus ein Gewinnwachstum von 17 Prozent, während der Analystenkonsens bei 29 Prozent liegt. Hauptgrund ist die vorsichtigere Einschätzung Chinas.

In Asien favorisiert Morgan Stanley Japan, Südkorea, Singapur und Thailand. Taiwan, China und Indien stuft das Haus hingegen neutral ein.

Öl: Brent bei 75 oder 78 US-Dollar

Goldman Sachs sieht den Preis für ein Barrel Brent-Öl Ende 2027 bei 78 US-Dollar. Morgan Stanley erwartet für das vierte Quartal 75 US-Dollar. Laut Morgan Stanley könnten die Energiekosten allerdings kurzfristig hoch genug bleiben, um die Wirtschaft zu bremsen und die Inflation erhöht zu halten.

Zinsen: Erst höher, dann die Wende?

Goldman Sachs rechnet zunächst mit weiteren Zinserhöhungen. Die Fed und die Europäische Zentralbank dürften im Dezember 2026 die Zinsen anheben, die Fed nochmals im März 2027. Erst Ende 2027 erwartet die Bank bei beiden Notenbanken wieder Senkungen. Morgan Stanley sieht die Fed dagegen erst 2028 auf diesen Kurs zurückkehren.

Devisen

Beim US-Dollar gehen die Prognosen ebenfalls auseinander. Goldman Sachs erwartet eine Abschwächung im Jahr 2027. Morgan Stanley prognostiziert wegen der Zinsunterschiede zwischen den USA und anderen Volkswirtschaften hingegen eine moderate Aufwertung.

Laut Goldman könnten Asiens Währungen von niedrigerem Öl, KI-Investitionen und einer lockereren Fed-Politik als am Markt erwartet profitieren. Morgan Stanley rechnet dagegen überwiegend mit Abwertungen. Den chinesischen Yuan sieht das Haus weitgehend stabil. Malaysias Ringgit und Singapurs Dollar könnten regional vergleichsweise gut abschneiden.

Anleihen 2027

Morgan Stanley erwartet für das Jahr 2027 neue US-Unternehmensanleihen hoher Bonität mit einem Bruttovolumen von 2,4 Billionen US-Dollar. Netto sollen rund 1,1 Billionen US-Dollar zusätzliche Schulden auf den Markt kommen. Ein wesentlicher Treiber ist der Finanzierungsbedarf großer Cloudkonzerne.

Goldman Sachs erwartet sinkende langfristige Anleiherenditen. Hohe Staatsdefizite und die umfangreiche Kreditaufnahme für KI könnten diesen Rückgang jedoch begrenzen. Morgan Stanley bevorzugt Unternehmensanleihen hoher Qualität, da hohe Zinsen schwächere Schuldner anfälliger machen.

KI: Wachstumsmotor mit Schwachstelle

Beide Banken rechnen damit, dass hohe Investitionen in künstliche Intelligenz die Wirtschaft weiter stützen werden. Goldman Sachs erwartet zwar steigende Ausgaben, deren Wachstumsbeitrag könnte sich jedoch abschwächen.

Morgan Stanley hält an seinen KI-Investitionsprognosen fest. Fallen die Ausgaben schwächer aus, droht nach Einschätzung der Bank ein doppelter Dämpfer: Einerseits unmittelbar für die Konjunktur und andererseits durch sinkende Vermögenspreise. Goldman Sachs warnt zudem, dass die Börsenentwicklung stärker davon abhängt, ob sich die Ausgaben für KI in höheren Gewinnen niederschlagen.

Die Bank erwartet, dass KI-Exporte Südkorea und Taiwan weiter stützen, allerdings mit weniger Dynamik. Morgan Stanley sieht Chinas Exporte als Puffer gegen eine schwache Binnennachfrage und die Immobilienkrise.

Fazit

Goldman Sachs und Morgan Stanley prognostizieren für das Jahr 2027 weitere Aktiengewinne und sehen die USA und Japan als gemeinsame Favoriten. Rückenwind sollen dabei KI-Investitionen und niedrigere Ölpreise liefern. Bei Europa, dem US-Dollar und den Zinsen gehen die Prognosen jedoch auseinander. Für die Fortsetzung der Rally ist entscheidend, ob sich die KI-Milliarden in höheren Unternehmensgewinnen auszahlen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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