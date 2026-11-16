Noch drei Wochen bis zum Crash, warnen Experten

Bei ihrer nächsten Sitzung am 8. und 9. Dezember dürfte die Federal Reserve die Zinsen erneut anheben. Nach aktuellen Markterwartungen gilt ein Zinsschritt um 25 Basispunkte inzwischen als nahezu sicher. Damit würde die Zielspanne des Leitzinses von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,00 bis 4,25 Prozent steigen.

Die Aktienmärkte stehen möglicherweise vor einem turbulenten Jahresende. Während viele Anleger auf eine traditionelle Weihnachtsrallye hoffen, warnen Marktstrategen vor einem Szenario wie 2018. Damals stürzte der S&P 500 innerhalb weniger Monate um fast 20 Prozent ab. Auslöser war unter anderem die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank. Nun könnte sich die Geschichte wiederholen.

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Doch möglicherweise bleibt es nicht dabei. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sogar eine Erhöhung um 50 Basispunkte ins Gespräch gebracht. Hintergrund sind die unerwartet hohen Inflationszahlen vom Oktober, die in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurden. Auch Kansas-City-Fed-Präsident Jeff Schmid verschärfte am Sonntag den Ton. Die Inflation bewege sich weiterhin in die falsche Richtung. Die Notenbank müsse deshalb zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um Preisstabilität zu erreichen.

Für Anleger könnte vor allem die Aussicht auf eine längere Serie von Zinserhöhungen problematisch werden. TD Securities erwartet drei aufeinanderfolgende Zinsschritte ab Dezember. Auch an den Terminmärkten wird inzwischen mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik bis weit ins Jahr 2027 gerechnet.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, könnte dies ab Dezember erhebliche Gefahren für den amerikanischen Aktienmarkt mit sich bringen, warnt Dean Curnutt, Gründer und Chef von Macro Risk Advisors gegenüber Bloomberg. Als historisches Vorbild dient ihm das Jahr 2018. Damals erreichte der S&P 500 im September seinen Höchststand, bevor im Oktober und November ein heftiger Ausverkauf folgte. Im Dezember beschleunigte sich der Absturz. Vom Hoch verlor der Index zwischenzeitlich fast 20 Prozent.

Curnutt befürchtet eine ähnliche Entwicklung. Weitere Zinserhöhungen könnten die Gewinnmargen jener Unternehmen belasten, die steigende Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben können und vor allem die hochverschuldeten Tech-Konzerne. Gleichzeitig seien viele Anleger nicht ausreichend auf stärkere Kursschwankungen vorbereitet. Die Warnung gewinnt angesichts der jüngsten Inflationsdaten und Äußerungen führender Notenbanker erheblich an Brisanz.

Die zunehmenden Zinssorgen spiegeln sich bereits am Anleihemarkt wider. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Montagmorgen bei rund 5,14 Prozent, nachdem sie Anfang Oktober zeitweise sogar 5,36 Prozent erreicht hatte. Hohe Anleiherenditen setzen die Aktienmärkte gleich doppelt unter Druck. Einerseits steigen die Finanzierungskosten für Unternehmen. Andererseits werden festverzinsliche Wertpapiere zu einer immer attraktiveren Alternative zu Aktien.

Zusätzliche Unsicherheit schafft ein offener Konflikt über die Ursachen der Inflation. US-Finanzminister Scott Bessent warnte am Freitag vor überzogenen Zinserhöhungen. Seiner Ansicht nach ist ein wesentlicher Teil des Preisdrucks auf den Energieschock infolge des Iran-Krieges zurückzuführen. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee widersprach. Die Inflation habe längst auf Dienstleistungen und andere Wirtschaftsbereiche übergegriffen. Auch die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren könnten die Nachfrage und damit die Preise zusätzlich antreiben. Damit steht die Fed vor einem Dilemma: Hebt sie die Zinsen zu stark an, droht sie die Wirtschaft abzuwürgen. Reagiert sie zu vorsichtig, könnte sich die Inflation dauerhaft festsetzen. Einen Börsencrash auslösen könnten potenziell beide Szenarien.

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Allerdings teilen nicht alle Experten die düsteren Aussichten. Die Schweizer Großbank UBS hält die amerikanischen Aktienmärkte trotz weiterer Zinserhöhungen für widerstandsfähig. In ihrer aktuellen Analyse vom 16. November rechnen die Strategen mit jeweils 25 Basispunkten höheren Leitzinsen im Dezember und März. Gleichzeitig erwarten sie, dass die starke US-Konjunktur und steigende Unternehmensgewinne die Belastungen ausgleichen können.

Die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit einer annualisierten Rate von 3,4 Prozent. Noch wichtiger: UBS prognostiziert für die Unternehmen im S&P 500 einen Gewinnanstieg von 25 Prozent im laufenden und 14 Prozent im kommenden Jahr. Die Bank empfiehlt deshalb weiterhin Aktien, allerdings mit einer breiteren Streuung des Portfolios. Hochwertige Anleihen könnten zusätzlich für Stabilität sorgen.

Ob es tatsächlich zu einem Börsencrash kommt, dürfte damit vor allem von der weiteren Inflationsentwicklung abhängen. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist an den Märkten weitgehend berücksichtigt. Sollte die Fed allerdings aggressiver vorgehen oder mehrere zusätzliche Zinsschritte signalisieren, könnte die Hoffnung auf eine Jahresendrallye schnell schwinden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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