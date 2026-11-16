🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtswO USA All Ind. 500 IndexvorwärtsNachrichten zu wO USA All Ind. 500

    Ölpreis bei 500 Dollar? Was dieser Mann noch erwartet, könnte Milliarden kosten!

    Er warnte schon vor 1987!

    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ulf Lindahls Modell schlug schon vor dem Schwarzen Montag Alarm. Fast 40 Jahre später sieht der Marktveteran wieder gefährliche Signale. Seine Prognosen für Aktien und Öl könnten kaum extremer ausfallen.

    Für Sie zusammengefasst
    Er warnte schon vor 1987! - Ölpreis bei 500 Dollar? Was dieser Mann noch erwartet, könnte Milliarden kosten!
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Ein Börsencrash von 40 Prozent und ein Ölpreis von 500 US-Dollar (rund 430 Euro) pro Barrel: Mit diesen extremen Prognosen warnt der amerikanische Marktveteran Ulf Lindahl vor einem gewaltigen Umbruch an den Finanzmärkten. Der Gründer von Currency Research Associates sagte gegenüber MarketWatch, er sei von einem bevorstehenden Kurseinbruch ähnlich überzeugt wie vor dem historischen Börsencrash von 1987. Damals hatte sein Analysemodell bereits wenige Tage zuvor ein Verkaufssignal geliefert.

    Lindahl sieht vor allem den S&P 500 in Gefahr. Sein Szenario erinnert an den südkoreanischen Aktienmarkt, der in diesem Jahr innerhalb weniger Wochen rund 40 Prozent eingebüßt hat. Ein vergleichbarer Absturz würde die jüngsten Kursgewinne der Wall Street auslöschen. Der US-Leitindex hat in diesem Jahr bislang rund zehn Prozent und über drei Jahre etwa 71 Prozent zugelegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu States 500!
    Long
    7.043,10€
    Basispreis
    4,08
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.970,47€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Als Warnsignale nennt Lindahl die historisch hohe Bewertung amerikanischer Aktien und außergewöhnlich hohe Gewinnmargen. Diese liegen durchschnittlich bei fast zwölf Prozent, gegenüber einem längerfristigen Mittelwert von sechs Prozent. Gleichzeitig zeigt sein langfristiges Momentum-Modell einen überkauften Markt mit nachlassender Aufwärtsdynamik. Seit dem vergangenen Jahr warnt er seine Kunden deshalb vor einem neuen Bärenmarkt.

    Noch spektakulärer ist seine Ölpreisprognose. Für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erwartet Lindahl bereits bis Februar 2027 einen Anstieg auf 147 US-Dollar je Barrel. Bis April 2028 sollen es 330 US-Dollar werden, bis 2030 sogar 500 US-Dollar. Damit liegt er weit außerhalb der üblichen Erwartungen der Wall Street, die eher mit einer Entspannung durch steigendes Angebot und schwächere Nachfrage rechnet.

    Lindahl verweist auf frühere Erfolge seines Modells, darunter Warnsignale vor dem Crash von 1987 sowie Prognosen zu Wendepunkten des Ölpreises in den Jahren 2016 und 2022. Allerdings lag das Modell auch daneben: Für 2016 erwartete es eine deutliche Dollar-Abwertung, die ausblieb. Heute rechnet Lindahl erneut mit einer Schwächung der US-Währung, falls internationale Kapitalströme aus amerikanischen Technologieaktien abziehen.

    Seine Warnung fällt in eine Phase hoher Aktiengewinne und außergewöhnlicher Unternehmensmargen. Ein Rückgang der Bewertungen könnte deshalb erhebliche Kursverluste auslösen, selbst ohne einen entsprechend starken Gewinneinbruch. Die Prognosen von 40 Prozent Kursverlust und 500 US-Dollar je Barrel bleiben jedoch extreme Szenarien eines einzelnen Marktstrategen und sind keine gesicherten Entwicklungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7852,50Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurGina Moesing
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Er warnte schon vor 1987! Ölpreis bei 500 Dollar? Was dieser Mann noch erwartet, könnte Milliarden kosten! Ulf Lindahls Modell schlug schon vor dem Schwarzen Montag Alarm. Fast 40 Jahre später sieht der Marktveteran wieder gefährliche Signale. Seine Prognosen für Aktien und Öl könnten kaum extremer ausfallen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     