Ölpreis bei 500 Dollar? Was dieser Mann noch erwartet, könnte Milliarden kosten!
Er warnte schon vor 1987!
Ulf Lindahls Modell schlug schon vor dem Schwarzen Montag Alarm. Fast 40 Jahre später sieht der Marktveteran wieder gefährliche Signale. Seine Prognosen für Aktien und Öl könnten kaum extremer ausfallen.
- Lindahl warnt vor 40 Prozent Börsencrash
- Hohe Bewertungen und Margen nähren Crashsorgen
- Lindahl sieht Öl bis 2030 bei 500 Dollar je Barrel
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Ein Börsencrash von 40 Prozent und ein Ölpreis von 500 US-Dollar (rund 430 Euro) pro Barrel: Mit diesen extremen Prognosen warnt der amerikanische Marktveteran Ulf Lindahl vor einem gewaltigen Umbruch an den Finanzmärkten. Der Gründer von Currency Research Associates sagte gegenüber MarketWatch, er sei von einem bevorstehenden Kurseinbruch ähnlich überzeugt wie vor dem historischen Börsencrash von 1987. Damals hatte sein Analysemodell bereits wenige Tage zuvor ein Verkaufssignal geliefert.
Lindahl sieht vor allem den S&P 500 in Gefahr. Sein Szenario erinnert an den südkoreanischen Aktienmarkt, der in diesem Jahr innerhalb weniger Wochen rund 40 Prozent eingebüßt hat. Ein vergleichbarer Absturz würde die jüngsten Kursgewinne der Wall Street auslöschen. Der US-Leitindex hat in diesem Jahr bislang rund zehn Prozent und über drei Jahre etwa 71 Prozent zugelegt.
Als Warnsignale nennt Lindahl die historisch hohe Bewertung amerikanischer Aktien und außergewöhnlich hohe Gewinnmargen. Diese liegen durchschnittlich bei fast zwölf Prozent, gegenüber einem längerfristigen Mittelwert von sechs Prozent. Gleichzeitig zeigt sein langfristiges Momentum-Modell einen überkauften Markt mit nachlassender Aufwärtsdynamik. Seit dem vergangenen Jahr warnt er seine Kunden deshalb vor einem neuen Bärenmarkt.
Noch spektakulärer ist seine Ölpreisprognose. Für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erwartet Lindahl bereits bis Februar 2027 einen Anstieg auf 147 US-Dollar je Barrel. Bis April 2028 sollen es 330 US-Dollar werden, bis 2030 sogar 500 US-Dollar. Damit liegt er weit außerhalb der üblichen Erwartungen der Wall Street, die eher mit einer Entspannung durch steigendes Angebot und schwächere Nachfrage rechnet.
Lindahl verweist auf frühere Erfolge seines Modells, darunter Warnsignale vor dem Crash von 1987 sowie Prognosen zu Wendepunkten des Ölpreises in den Jahren 2016 und 2022. Allerdings lag das Modell auch daneben: Für 2016 erwartete es eine deutliche Dollar-Abwertung, die ausblieb. Heute rechnet Lindahl erneut mit einer Schwächung der US-Währung, falls internationale Kapitalströme aus amerikanischen Technologieaktien abziehen.
Seine Warnung fällt in eine Phase hoher Aktiengewinne und außergewöhnlicher Unternehmensmargen. Ein Rückgang der Bewertungen könnte deshalb erhebliche Kursverluste auslösen, selbst ohne einen entsprechend starken Gewinneinbruch. Die Prognosen von 40 Prozent Kursverlust und 500 US-Dollar je Barrel bleiben jedoch extreme Szenarien eines einzelnen Marktstrategen und sind keine gesicherten Entwicklungen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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